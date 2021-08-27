Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / McLaren, Spa’daki yeni F1 ‘Performans Merkezi'ni tanıttı
Formula 1 / Belçika GP Haberler

Schumacher, babasının ilk yarışını kutlamak için özel bir kaskla yarışacak

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Mick Schumacher, Belçika Grand Prix'si hafta sonunda, babası Michael'ın 30 yıl önce katıldığı ilk Formula 1 yarışı onuruna özel bir kask tasarımıyla yarışacak.

Schumacher, babasının ilk yarışını kutlamak için özel bir kaskla yarışacak

Schumacher, geçen yıl Formula 2'de kazandığı şampiyonluğun ardından bu yıl Haas ile Formula 1'e adım attı ve yedi kez dünya şampiyonu babası Michael'ın ayak izlerini takip etmiş oldu.

Çarşamba günü Michael'ın, Belçika'da 1991 yılında katıldığı ilk Formula 1 yarışının 30. yıl dönümüydü. Alman pilot 1991 yılında Jordan'da Bertrand Gachot'nun yerini almış ve kariyerinin ilk F1 yarışına çıkmıştı.

Schumacher o yarışın sıralama turlarında yedinci oldu ve başlangıçta beşinci sıraya kadar yükseldi. Ancak Benetton aracındaki bir debriyaj sorunuyla yarışa veda etti.

Mick, bu hafta sonu yapılacak Belçika GP'de babasının F1'deki ilk yarışının 30. yıl dönümü onuruna, babasının ilk F1 yarışına katıldığı kask tasarımıyla yarışma kararı aldı.

 

Photo by: Haas F1 Team

Tasarım, Alman bayrağının renklerini taşıyor ve yan tarafında "M. Schumacher" yazıyor. Ayrıca kaskın tepe kısmında mavi renk var.

Schumacher, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Spa'nın babasıyla olan bağları nedeniyle kendisi için özel bir pist olduğunu ve aynı zamanda alt kategorilerde de burada iyi performans gösterdiğini söylemişti.

Bu hafta sonu özel bir kaskla yarışan tek sürücü Schumacher değil.

AlphaTauri pilotlarının yanı sıra Red Bull pilotu Max Verstappen de özel bir tasarımla yarışıyor.

 

Photo by: Haas F1 Team

paylaşım
yorumlar
McLaren, Spa’daki yeni F1 ‘Performans Merkezi'ni tanıttı

Önceki haber

McLaren, Spa’daki yeni F1 ‘Performans Merkezi'ni tanıttı
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Belçika GP 1. antrenman: Bottas hızlı başladı, Verstappen ikinci!

3 s
2
Formula 1

Türkiye'nin takvimdeki yeri tehlike altında, F1 alternatif olarak Mugello'yu belirledi

1 s
3
Formula 1

Mercedes pilotları da dahil olmak üzere 11 isim yeni motora geçti!

2 s
4
Formula 1

Resmi: Perez, 2022 yılında Red Bull ile yarışmaya devam edecek

1 s
5
Formula 1

McLaren, Spa’daki yeni F1 ‘Performans Merkezi'ni tanıttı

47 dk
Son Haberler
Schumacher, babasının ilk yarışını kutlamak için özel bir kaskla yarışacak
F1

Schumacher, babasının ilk yarışını kutlamak için özel bir kaskla yarışacak

9dk
McLaren, Spa’daki yeni F1 ‘Performans Merkezi'ni tanıttı
F1

McLaren, Spa’daki yeni F1 ‘Performans Merkezi'ni tanıttı

47dk
Canlı anlatım: Belçika GP 2. antrenman seansı
F1

Canlı anlatım: Belçika GP 2. antrenman seansı

1 s
Resmi: Perez, 2022 yılında Red Bull ile yarışmaya devam edecek
F1

Resmi: Perez, 2022 yılında Red Bull ile yarışmaya devam edecek

1 s
Türkiye'nin takvimdeki yeri tehlike altında, F1 alternatif olarak Mugello'yu belirledi
F1

Türkiye'nin takvimdeki yeri tehlike altında, F1 alternatif olarak Mugello'yu belirledi

1 s
Son Videolar
Max Verstappen; Spa, Hollanda GP ve F1 şampiyonluk savaşı hakkında konuşuyor 08:30
Formula 1
4 s

Max Verstappen; Spa, Hollanda GP ve F1 şampiyonluk savaşı hakkında konuşuyor

Spa-Francorchamps'ta sanal bir tur 01:59
Formula 1
24 Ağu 2021

Spa-Francorchamps'ta sanal bir tur

Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı 00:59
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı

Formula 1: Aston Martin'in Vettel'in diskalifiyesine yönelik itirazı reddedildi 00:49
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Aston Martin'in Vettel'in diskalifiyesine yönelik itirazı reddedildi

Formula 1: Ferrari önemli motor güncellemesi getirecek 00:52
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Ferrari önemli motor güncellemesi getirecek

Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Seidl: “Kaza sonrası ‘kötü şans’ motorların kaybedilmesine neden oluyor”
Formula 1

Seidl: “Kaza sonrası ‘kötü şans’ motorların kaybedilmesine neden oluyor”

Verstappen: "Hamilton'ın şampiyonluk mücadelesindeki deneyimi önemli değil"
Formula 1

Verstappen: "Hamilton'ın şampiyonluk mücadelesindeki deneyimi önemli değil"

Hamilton: "Bottas'la çalışma ilişkimiz her zamankinden daha iyi" Belçika GP
Formula 1

Hamilton: "Bottas'la çalışma ilişkimiz her zamankinden daha iyi"

Mick Schumacher Daha fazlası
Mick Schumacher
Schumacher: "F1 çaylak sezonunda puan kazanmak 'harika bir bonus' olur"
Formula 1

Schumacher: "F1 çaylak sezonunda puan kazanmak 'harika bir bonus' olur"

Ferrari, çaylak hatalarına rağmen Schumacher'in gelişiminden memnun Macaristan GP
Formula 1

Ferrari, çaylak hatalarına rağmen Schumacher'in gelişiminden memnun

Schumacher, Alfa Romeo'ya geçme ihtimalini reddetmiyor
Formula 1

Schumacher, Alfa Romeo'ya geçme ihtimalini reddetmiyor

Çok Okunanlar Bugün

Belçika GP 1. antrenman: Bottas hızlı başladı, Verstappen ikinci!
Formula 1 Formula 1

Belçika GP 1. antrenman: Bottas hızlı başladı, Verstappen ikinci!

Türkiye'nin takvimdeki yeri tehlike altında, F1 alternatif olarak Mugello'yu belirledi
Formula 1 Formula 1

Türkiye'nin takvimdeki yeri tehlike altında, F1 alternatif olarak Mugello'yu belirledi

Mercedes pilotları da dahil olmak üzere 11 isim yeni motora geçti!
Formula 1 Formula 1

Mercedes pilotları da dahil olmak üzere 11 isim yeni motora geçti!

Resmi: Perez, 2022 yılında Red Bull ile yarışmaya devam edecek
Formula 1 Formula 1

Resmi: Perez, 2022 yılında Red Bull ile yarışmaya devam edecek

McLaren, Spa’daki yeni F1 ‘Performans Merkezi'ni tanıttı
Formula 1 Formula 1

McLaren, Spa’daki yeni F1 ‘Performans Merkezi'ni tanıttı

Schumacher, Mercedes'in Hamilton'a yapılan eleştiriler karşısındaki tepkisinden rahatsız
Formula 1 Formula 1

Schumacher, Mercedes'in Hamilton'a yapılan eleştiriler karşısındaki tepkisinden rahatsız

Schumacher, babasının ilk yarışını kutlamak için özel bir kaskla yarışacak
Formula 1 Formula 1

Schumacher, babasının ilk yarışını kutlamak için özel bir kaskla yarışacak

Leclerc ve Verstappen, Russell'ın Mercedes'e geçmesi gerektiğini düşünüyorlar
Formula 1 Formula 1

Leclerc ve Verstappen, Russell'ın Mercedes'e geçmesi gerektiğini düşünüyorlar

Son Haberler

Schumacher, babasının ilk yarışını kutlamak için özel bir kaskla yarışacak
Formula 1 Formula 1

Schumacher, babasının ilk yarışını kutlamak için özel bir kaskla yarışacak

McLaren, Spa’daki yeni F1 ‘Performans Merkezi'ni tanıttı
Formula 1 Formula 1

McLaren, Spa’daki yeni F1 ‘Performans Merkezi'ni tanıttı

Canlı anlatım: Belçika GP 2. antrenman seansı
Formula 1 Formula 1

Canlı anlatım: Belçika GP 2. antrenman seansı

Resmi: Perez, 2022 yılında Red Bull ile yarışmaya devam edecek
Formula 1 Formula 1

Resmi: Perez, 2022 yılında Red Bull ile yarışmaya devam edecek

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.