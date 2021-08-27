Schumacher, babasının ilk yarışını kutlamak için özel bir kaskla yarışacak

Schumacher, geçen yıl Formula 2'de kazandığı şampiyonluğun ardından bu yıl Haas ile Formula 1'e adım attı ve yedi kez dünya şampiyonu babası Michael'ın ayak izlerini takip etmiş oldu.

Çarşamba günü Michael'ın, Belçika'da 1991 yılında katıldığı ilk Formula 1 yarışının 30. yıl dönümüydü. Alman pilot 1991 yılında Jordan'da Bertrand Gachot'nun yerini almış ve kariyerinin ilk F1 yarışına çıkmıştı.

Schumacher o yarışın sıralama turlarında yedinci oldu ve başlangıçta beşinci sıraya kadar yükseldi. Ancak Benetton aracındaki bir debriyaj sorunuyla yarışa veda etti.

Mick, bu hafta sonu yapılacak Belçika GP'de babasının F1'deki ilk yarışının 30. yıl dönümü onuruna, babasının ilk F1 yarışına katıldığı kask tasarımıyla yarışma kararı aldı.

Photo by: Haas F1 Team

Tasarım, Alman bayrağının renklerini taşıyor ve yan tarafında "M. Schumacher" yazıyor. Ayrıca kaskın tepe kısmında mavi renk var.

Schumacher, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Spa'nın babasıyla olan bağları nedeniyle kendisi için özel bir pist olduğunu ve aynı zamanda alt kategorilerde de burada iyi performans gösterdiğini söylemişti.

Bu hafta sonu özel bir kaskla yarışan tek sürücü Schumacher değil.

AlphaTauri pilotlarının yanı sıra Red Bull pilotu Max Verstappen de özel bir tasarımla yarışıyor.

Photo by: Haas F1 Team