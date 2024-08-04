Schumacher: "Asıl hedefim F1'e geri dönmek"

Bu yılki FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda Alpine adına yarışan Alman pilot, 2022 sonunda Haas'tan ayrıldığından beri F1 koltuğundan uzakta kaldı.

Şu anda Mercedes yedek pilotu olarak görev alan Schumacher, Divebomb'a verdiği demeçte F1'e dönmeye kararlı olduğunu dile getirdi: "Geri dönüp dönemeyeceğimi bekleyip göreceğiz."

"Şu anda Formula 1'de hâlâ birkaç takımın boş ve kontratsız koltukları var."

"Şu anda pek çok takımın üzerinde bir karar verme baskısı yok, bu da beni biraz havada bırakıyor ama Formula 1 benim için her zaman önceliğe sahip olacak, bu yüzden bu konu benim için tamamen kapanmadığı sürece bekleyecek ve buna odaklanacağım."

Mick Schumacher, Reserve Driver, Mercedes-AMG Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Diğer F1 pilotlarının WEC'e geçip geçemeyeceği sorulduğunda Schumacher şöyle devam etti: "Bence WEC, Formula 1'in yanında çok geçerli ikinci bir seçenek haline geldi, burada geçirdiğim zamandan keyif aldım ama benim için Formula 1'den daha iyi bir şey yok, bu yüzden sürekli Formula 1'i düşünüyorum ve gerçekten yapmak istediğim de bu."

"Asıl hedefim bir Formula 1 aracına geri dönmek."