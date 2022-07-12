Schumacher: "Arka arkaya ikinci puanımı almak harika"

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Mick Schumacher, Silverstone'da kariyerinin ilk puanlarını almasından yalnızca bir hafta sonra Avusturya'da yine ilk ona girmeyi başardı.

Alman pilot, pazar günkü yarışın yıldızlarındandı ve damalı bayrağı altıncı sırada görerek kariyerinin en iyi sonucunu yakaladı.

Schumacher, yarışın ardından şöyle dedi: "Bugün pistte yine Lewis Hamilton'la savaştım ki bu harikaydı! Lastiklere dikkat etmem gerektiğini bildiğim için cumartesi gününe oranla tamamen farklı şekilde sürdüm."

"Çok geçmeden yarışı tek pit stopla tamamlayamayacağımızı anladım. Rüzgar sürekli yön değiştiriyordu ve lastikleri kontrol etmek kolay değildi."

"Yine de yarıştan gerçekten çok keyif aldım. Yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Ayrıca kendi adıma hem ilginç hem de çok değerli deneyimler kazandım."

"Şimdi benim için her şey yolunda gidiyor ve bu da bana yardım ediyor fakat baskı her zaman işe yarıyor çünkü eleştirildiğiniz zaman daha hızlı gidiyorsunuz."

"Silverstone'da puan kazandım ve bu benim için gerçekten önemli bir sonuç oldu. Bu, ilk başarımı geliştirmeye olan arzumu ortaya koymak için yeterliydi."

Mick Schumacher, Haas VF-22, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Takım arkadaşıyla olan birlikteliğine de değinen Schumacher, "Kevin sezona harika başladı ama şimdi onunla rekabet halindeyiz çünkü her birimiz takım arkadaşımızın önüne geçmek istiyoruz."

"Bana gerçekten çok şey anlattı. Örneğin bazı detayları açıkladı. Bana yarış hafta sonu için doğru yaklaşımın ne olduğunu öğretti. Yarışa nasıl hazırlanamam gerektiği konusunda tecrübelerini paylaştı. Bence birbirimizi oldukça iyi tamamlıyoruz ve bu, ikimizin gelişimine çok yardım ediyor." dedi.

Schumacher aynı zamanda kariyerinde ilk kez günün pilotu da seçildi.

"Üst üste ikinci kez puan aldım, takımdaki herkes bu sonuçtan memnun. Günün sürücüsü seçilmek de harika."

"Bir noktada Lewis Hamilton'ı geçmeyi başardım ama bundan kısa bir süre önce hata yapmış olması bana yardım etti. Pit stoptan sonra her iki McLaren'ı da geçmenin bir yolunu bulmam gerekiyordu ancak onlarda daha eski lastikler vardı."

"Ayrıca Fernando Alonso'yu geçmek de kolaydı. Daha sert olacağını düşünmüştüm ama çok doğru davrandı. Tüm rakiplerimin bu kadar doğru hareket etmesi ve saygı göstermesi çok güzeldi."

"Takımla birlikte doğru yolda ilerlediğimizi düşünüyorum. Silverstone'da iyi puanlar kazanmayı başardık. Avusturya'da da puanlar aldık. Bence cumartesi günü de puan kazanabilirdik."

"Tüm bunlar çok pozitif şeyler. İstediğimiz şey tam olarak bu ve umarım hem Paul Ricard hem de Hungaroring'de benzer şeyler yapabiliriz."