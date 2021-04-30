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Formula 1 / Portekiz GP Haberler

Schumacher: "Kendimi araçta rahat hissediyorum"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Haas pilotu Mick Schumacher, Haas'ta kendisini rahat hissettiğini ve takımın gelişim kaydetmeye başladığını belirtti.

Schumacher: "Kendimi araçta rahat hissediyorum"

Haas, sezonun ilk iki yarışında tempo olarak istenilen seviyede değildi ve beklendiği üzere gridin en yavaş takımı oldu.

Bahreyn'deki ilk yarışta durum epey kötü görünüyordu ve Imola'da yine en yavaş takım olsalar da öndeki takımlara daha yakın göründüler.

Portimao yarışı öncesinde Imola yarışı hakkında konuşan Mick Schumacher, takımın gelişim kaydettiğine dikkat çekti.

Schumacher, "Bir takım olarak birlikte çok iyi çalıştığımızı hissediyorum. Bence işe yarıyor. Bahreyn'den Imola'ya iyi bir adım attığımızı gördük."

"Açıkçası ileriye doğru büyük adımlar atmayı ve önümüzdeki adamlara yaklaşmayı hedefliyorduk, bunu yaptığımızı görüyoruz, yapıyoruz da."

"Aslında ikinci bölüme çok yakınız, ki bu gerçekten umut verici. Farklı tarz pistler var ve Imola muhtemelen bizim için çok iyi bir pistti. Fakat her halükarda çabalarımızın karşılığını aldığımızı görmek güzel. Bu yüzden ben de çok mutluyum." dedi.

Alman pilot, araç içerisinde kendisini rahat hissettiğini dile getirdi.

"Kendimi araçta çok rahat hissediyorum. Bunun büyük bir kısmı, son derece sakin olan mühendisim Gary sayesinde. Bana her zaman çok iyi geri bildirimler veriyor ve her zaman yaratıcı şeyler düşünebiliyor."

"Tam olarak neyden endişe etmemiz gerektiğini ve bunun sebebini tartışıyoruz. Ayrıca açıkça konuştuğumuz ve gerekirse birbirimizi eleştirebildiğimiz çok iyi bir ilişkimiz var. Sezonun geri kalanı için sabırsızlanıyorum."

Mick Schumacher, Haas F1, talks to the press

Mick Schumacher, Haas F1, talks to the press

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Editör Kemal Şengül

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