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Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "Araçta, evimde gibi hissediyorum"

Ekleyen:
, Editör

Mick Schumacher, Haas VF-21'de yaşanan sorunlara rağmen, araç içerisinde kendisini iyi hissettiğine dikkat çekti.

Schumacher: "Araçta, evimde gibi hissediyorum"

Mick Schumacher, testin ilk gününde sabah  bölümünde Haas VF-21'i sürdü ve vites kutusundaki sıkıntılar nedeniyle sadece 15 tur atabildi.

Alman pilot, testin ardından verdiği demeçte durumun ideal olmadığını kabul etti.

Mick, "Daha fazla mesafe tamamlamak istememe rağmen harikaydı. Vites kutusundaki sorunlar nedeniyle garajda çok fazla vakit geçirmek zorunda kaldım ve yeniden piste çıktığımda seansın sonu gelmişti."

"Açıkçası buradaki koşullar pek iyi değil. Pist üstünde gerçek bir kum fırtınası var. Yine de, bu tür koşullarda bile, direksiyon başında olabildiğince çok mesafe tamamlamak istiyorum."

"Kuvvetli rüzgarlar olduğu zaman, araç pistin her virajında öngörülemez şekilde davranıyor. Buna alışmak zor. Modern Formula 1 araçları rüzgara karşı çok hassas ve her şeyi hissediyorsunuz. Bu yüzden bu kadar çok blokaj veya olay gördük. Umarım yarınki şartlar bugünden daha iyi olur."

"Attığım turlar hiç yoktan iyidir çünkü attığınız her tur önemlidir. Tecrübe kazanıyorum, piste çıkmaktan ve aracın farklı modlarını deniyor olmaktan memnunum. Bu, garajda oturmaktan çok daha iyi."

"Artık çok daha rahatım, araç içerisinde mutluyum, kendimi evimde gibi hissediyorum. Koltuk mükemmel şekilde ayarlandı." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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