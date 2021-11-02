Schumacher, aracın Meksika'da farklı hissettireceğini düşünüyor

Meksika, Formula 1 takviminde yer alan ülkeler arasında en yüksek rakıma sahip olan pist ve hafta sonu boyunca aracın davranışları, önceki yarışlara göre farklı oluyor.

Daha önce burada hiç yarışmayan ve sadece Şampiyonlar Yarışı'na katılan Mick Schumacher, hafta sonuyla ilgili şöyle dedi: "Burası için özel bir antrenman veya hazırlık programı olduğunu söyleyemem ama kesinlikle aracın farklı hissettireceği, pistte farklı olacağı ve motorun daha az performans göstereceği bilgisi var. Farklı şartlar ve belki de aracın burada nasıl davranacağı konusunda farklılıklar olacak. Şahsen kendi açımdan pek fark etmiyor."

"Simülatörde biraz sürüş yapma şansım oldu ve neyle karşılaşacağım konusunda iyi bir fikre sahibim. Bu pistte sürüş yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum. İyi hissettiriyor ve bence çok keyifli olacak."

"Meksikalı taraftarları görmek için sabırsızlanıyorum. Bana çok iyi olduklarını söylediler ve özellikle stadyum kısmındaki his heyecan verici. Bence yarışta size iyi şeyler yapma motivasyonu veriyor. Bu yüzden taraftarların tezahüratlarını duymak ve elimden gelenin en iyisini yapmak için sabırsızlanıyorum."

Daha önce hiç Meksika'ya gitmeyen Nikita Mazepin ise, hafta sonunu sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

"Daha az oksijen olduğu için sürücüler daha yüksek kalp atışlarıyla sürüş yapacak ve iyi performans göstermek daha da zorlaşacak."

"Bu yüzden fiziksel açıdan zorlu bir mücadele olacak. Aynı zamanda araçta daha az yere basma gücü de olacak. Maalesef çok fazla yere basma gücümüz yok ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

"Yeni pistte yarışmayı ve nasıl hissettirdiğini görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Normalde Monza ve Bakü gibi düşük yere basma gücü pistlerinde kötü hissetmedim, oldukça rahattım ama Meksika çok daha zorlu olacak. Daha önce hiç oraya gitmediğim için sabırsızlanıyorum ve hafta sonunun neler getireceğini göreceğiz."