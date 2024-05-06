Schumacher, Antonelli'nin değerlendirilmesi için bir 'ölçüt' olacak

Kimi Antonelli'nin geleceğine ilişkin çok fazla söylenti mevcut. İtalyan sürücünün Silverstone'da 2020 Formula 2 Şampiyonu Mick Schumacher ile karşılaştırılacağı bir test seansına hazırlandığı bildirildi.

Son iki sezonda birden fazla Formula 4 ve Formula Regional şampiyonluğu kazandıktan sonra bu yıl Formula 2'ye katılan Antonelli, Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye gitmesinin ardından boşalan Mercedes koltuğu için potansiyel bir isim olarak görülüyor.

Antonelli'nin şu ana kadar destek serilerinde elde ettiği başarılar şaşırtıcı olsa da, 17 yaşındaki sürücünün F1 için hazır olup olmadığı halen tartışılıyor.

Ancak elbette bunun sonucunda ortaya, Red Bull vasıtasıyla doğrudan F3'ten F1'e geçirilen yeni bir Max Verstappen de çıkabilir.

Geçen ay Red Bull Ring'de 2021 model bir Mercedes aracının test sürüşünü yapan Antonelli, Imola'da bir Mercedes W13'ü test ederken mevcut düzenlemelere uygun bir yer etkili aracın direksiyonuna da geçti.

Alman Auto Motor und Sport'a göre, Antonelli şimdi Silverstone'da bir teste katılacak ve yer etkisi düzenlemelerine daha fazla alışmak için yine W13'ü kullanacak. Alman yayın kuruluşu ilginç bir şekilde Antonelli'nin aracı Mercedes'in yedek ve test pilotu Mick Schumacher ile paylaşacağını bildirdi.

Söylenenlere göre Schumacher, Antonelli'nin değerlendirilebileceği önemli bir ölçüt sağlayacak.