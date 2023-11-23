Schumacher: "Alpine'le WEC'e geçmeden önce Vettel'le görüştüm"
Mick Schumacher, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda Alpine ile yarışmayı kabul etmeden önce yakın arkadaşı Sebastian Vettel'le görüştüğünü söyledi.
Schumacher, Haas F1 koltuğunu kaybetmesinin ardından bu yılı kenarda geçirmiş ve Mercedes'in yedek pilotluğunu yapmıştı.
Alman pilot, 2024'te Mercedes'in yedek pilotu olmaya devam edecek bir yandan da Alpine ile WEC'te mücadele edecek.
Schumacher, bir sonraki adımını atmadan önce yakın arkadaşı ve akıl hocası Vettel'le görüştüğünü doğruladı.
Schumacher Perşembe günü Abu Dabi'de yaptığı açıklamada, "Sebastian'la bu konuyu kısaca konuştum."
"Onun motor sporları hakkında çok şey bildiğini biliyorum ve aynı zamanda ona fikrini sorabileceğim de çok açıktı." dedi.
Schumacher, 2023 sezonunu kenarda geçirmesinin "çok zor" olduğunu, bu nedenle rekabetçi bir koltuk bulmayı "öncelik" haline getirdiğini söyledi.
Tekrar yarışa katılmanın kendisi için ne kadar önemli olduğu sorusuna "Çok önemli" yanıtını veren Mick, sözlerine şöyle devam etti: "Tüm yılı kenarda geçirmek çok zordu."
"Araca geri dönüp yarışacağım ve yeni bir mücadeleye gireceğim için heyecanlıyım."
"Ben bir yarış pilotuyum. Yarışlardan uzak kaldığım son yıl 14 yıl önceydi. Bu yüzden benim için tek yön yeniden yarışmaktı."
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Mick Schumacher, Reserve Driver, Mercedes-AMG
Schumacher Mercedes'teki yedek pilotluk görevine devam edeceğini de doğruladı. Mick'e göre yeniden piste çıkması, Alman ekip için önemliydi.
"Gride dönmemin ve rekabet seviyemi korumamın onlar için çok önemli olduğunu düşünüyorum."
Schumacher, takımın kendisine ihtiyaç duyması halinde Mercedes'teki görevlerine öncelik vereceğini de ekledi.
"Sanırım herkes F1'de bir fırsat olduğunda orada yarışmanıza izin verileceğini biliyor."
"Bu açıdan gelecek yıl neler olacağını tartışırken rahat bir zihniyetle hareket edebiliyorsunuz. Diyelim ki aniden bir şeyler değişirse, sizi Formula 1'e gitmekten alıkoymayacaklar."
Mercedes'teki görevi aynı zamanda 2024'teki seçeneklerine de yön vermesine yardımcı oldu çünkü Super Formula veya IndyCar'da yarışmak, Brackley merkezli takımla çalışmasının önüne geçecekti.
"Her zaman neler olduğunu, seçeneklerin neler olduğunu düşünürsünüz ve bir tür seçenek listesi yapmaya çalışırsınız."
"Benim için WEC en cazip olanıydı ve yarışacağım şampiyonanın bu olduğuna karar vermek benim için oldukça kolaydı."
"Super Formula'yı da düşündüm. Fakat bunu yaparsanız, F1 ile çift program yürütme şansınız çok az."
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Resmi: Mick Schumacher 2024'te Alpine'le WEC'de yarışacak! Resmi: Mick Schumacher 2024'te Alpine'le WEC'de yarışacak!
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