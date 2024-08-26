Schumacher, Alpine'in kararını Instagram'dan öğrenmiş

2025 Formula 1 sezonunda ikinci Alpine koltuğunda Mick Schumacher değil, Jack Doohan alacak. Fakat Alpine'in Schumacher'i doğrudan bilgilendirmediği ortaya çıktı.

Sky tarafından bu kararı nasıl öğrendiği sorulduğunda Schumacher basitçe şöyle dedi: "Instagram."

Konu hakkında konuşan amcası Ralf Schumacher, özellikle Alpine'in yeni danışmanı Flavio Briatore'den farklı şeyler beklediğini söylüyor: "Flavio geçmişte sahip olduğu özelliklerin bir kısmını kaybetti."

"Bence bu üzüntücü verici. Birbirimizi yeterince uzun süredir, hatta 30 yılı aşkın süredir tanıyoruz."

"Briatore en azından Mick Schumacher'i telefonla bilgilendirebilir ve 'kendi genç sürücümüze öncelik verdik' ya da diğer sebeplerini söyleyebilirdi."

"Bunların hepsi iyi ve anlaşılabilir olurdu ama böyle yapılmadı."

"Alpine'in bu yolu seçmesi bir şekilde anlaşılabilir; sonuçta Jack kendi genç sürücü programındaydı."

"Fakat Mick takımın kararını sosyal medyadan öğrendi ve bu kesinlikle kabul edilemez. Şu anda takımın tamamen raydan çıktığını söyleyebiliriz. İnsanlar kovuluyor, geri getiriliyor ve bu böyle devam ediyor."

2025 için Mick Schumacher adına tek gerçekçi seçenek artık Sauber.

Alman pilot, geleceğiyle ilgili şöyle diyor: "Şahsen pes etmiyorum. Hâlâ iki koltuk boş."

"Bu yüzden çalışmaya devam etmeliyiz. Umarım yıl sonunda bu açıdan iyi bir sonuç alabiliriz."

"Sanırım şu anda herkes, sürücüler söz konusu olduğunda en iyi kararı vermeye ya da en iyi seçimi yapmak için durumu gerçekten iyi analiz etmeye çalışıyor."

"Ben de sadece kendi görüşlerimi ekleyebilir ve tabiri caizse koltuğa oturmam için yeterli olmasını umabilirim."

"Neye sahip olduğumu ve neler yapabileceğimi biliyorsunuz."