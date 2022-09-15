Schumacher, Alpine'in F1 testine katılmayacak

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Son günlerin ana konusu, Alpine'in Hungaroring'de düzenleyeceği Formula 1 testi gibi görünüyor. Takım, 2023 sezonu için Fernando Alonso'dan boşalan koltuğa geçecek ismi arıyor.

Alpine bu kapsamda, piyasadaki olası isimleri değerlendirmek amacıyla Macaristan'da bir test düzenleyecek ve 2021 aracıyla yapılan bu teste yaklaşık beş ismin katılması bekleniyor.

Bu isimlerden Jack Doohan, Nyck de Vries ve Colton Herta'nın teste katılması neredeyse kesin gibi görünüyor. Kaynaklara göre Antonio Giovinazzi de testte yer alacak.

RacingNews365, bu teste katılacak bir diğer ismin Mick Schumacher olduğunu iddia etmişti. Ancak bu haberlerin doğru olmadığı ortaya çıktı.

Motorsport.com Almanya'ya konuşan Schumacher'in menajeri, Alman pilotun teste katılmayacağını doğruladı.

Schumacher'in geleceği son haftalarda ciddi tartışma konusu olmaya başladı ve sezon sonunda Haas'la yollarını ayırması bekleniyor.

Kurallar gereği takımlar, 2021 aracıyla testler yapabilir ve Alpine de 2021 A521'i kullanacak.