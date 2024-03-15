Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Suudi Arabistan GP

Schumacher: "Alonso'ya karşı değilim ama F1'in amacı giderek yaşlanmak olamaz"

Ralf Schumacher, genç ve yetenekli pilotların Formula 1'de daha fazla fırsat bulmasını istiyor ve Fernando Alonso'ya saygısızlık etmek istememekle birlikte, daha fazla 'yaşlı pilotlardan oluşan bir grid' istemediğini dile getiriyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Fernando Alonso Aston Martin F1 Takımı AMR24 Simülatörü ile

Fernando Alonso Aston Martin F1 Takımı AMR24 Simülatörü ile

Aston Martin

Alonso, Formula 1'de 'yaş sadece bir sayıdır' sözünün kanıtı niteliğinde. İki kez Dünya Şampiyonu olan Alonso, Aston Martin'de yetenekleri açısından hiçbir gerileme belirtisi göstermediği için bu söz giderek daha fazla kullanılıyor.

Ancak Schumacher yaşlanan F1 gridinin olumlu bir işaret olduğuna inanmıyor ve genç yeteneklere gridde bir yol açmak için daha fazla şey yapılması gerektiğini savunuyor.

Speedweek'e konuşan Schumacher, bu kısır döngüyü kırmak ve genç pilotlara bir şans vermek için mevcut F1 sürücülerine özel olmayan test günlerinin artırılmasını önerdi.

Schumacher, "Alonso'ya karşı değilim ama Formula 1'in amacı giderek yaşlanmak olamaz." dedi.

Alonso elbette performansıyla griddeki yerini haklı çıkarıyor, ancak Schumacher takımların çaylak bir pilota güvenmekten 'korktuğunu' iddia ediyor ve Oliver Bearman'ın Ferrari ile Suudi Arabistan Grand Prix'sindeki performansından sonra bunun değişmeye başlayacağını umuyor.

Schumacher, "Birinin gelip iyi bir sonuç elde etmesi gerçekten önemliydi." 

"Bütün takımlar yeni pilotlar almaktan neredeyse korkuyordu. Umarım bu yeni pilotların gride katılmasına yol açar." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Bottas: "Henüz F1'deki varlığımın sonunu görmüyorum"
Sonraki haber Albers: "Horner'ın hâlâ bu denli güce sahip olması korkutucu"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Bleekemolen: "Perez, mevcut performansından daha iyisini sergileyemez"

Bleekemolen: "Perez, mevcut performansından daha iyisini sergileyemez"

Formula 1
Bleekemolen: "Perez, mevcut performansından daha iyisini sergileyemez" Bleekemolen: "Perez, mevcut performansından daha iyisini sergileyemez"
Haas, Cidde yarışındaki 'tartışmalı' Magnussen hamlesini açıkladı

Haas, Cidde yarışındaki 'tartışmalı' Magnussen hamlesini açıkladı

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Haas, Cidde yarışındaki 'tartışmalı' Magnussen hamlesini açıkladı Haas, Cidde yarışındaki 'tartışmalı' Magnussen hamlesini açıkladı
Lawson: "Red Bull'da kalmak isterim ancak hedefim bir F1 koltuğu"

Lawson: "Red Bull'da kalmak isterim ancak hedefim bir F1 koltuğu"

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Lawson: "Red Bull'da kalmak isterim ancak hedefim bir F1 koltuğu" Lawson: "Red Bull'da kalmak isterim ancak hedefim bir F1 koltuğu"

Son Haberler

McLaren, 6 ve 7 yarış gibi 2024'ün ilk büyük güncellemesini hedefliyor

McLaren, 6 ve 7 yarış gibi 2024'ün ilk büyük güncellemesini hedefliyor

F1 Formula 1
McLaren, 6 ve 7 yarış gibi 2024'ün ilk büyük güncellemesini hedefliyor McLaren, 6 ve 7 yarış gibi 2024'ün ilk büyük güncellemesini hedefliyor
Ducati: "Bagnaia'nın MotoGP sözleşmesini yenilemek sanıldığı kadar kolay değil"

Ducati: "Bagnaia'nın MotoGP sözleşmesini yenilemek sanıldığı kadar kolay değil"

MGP MotoGP
Katar GP
Ducati: "Bagnaia'nın MotoGP sözleşmesini yenilemek sanıldığı kadar kolay değil" Ducati: "Bagnaia'nın MotoGP sözleşmesini yenilemek sanıldığı kadar kolay değil"
Bleekemolen: "Perez, mevcut performansından daha iyisini sergileyemez"

Bleekemolen: "Perez, mevcut performansından daha iyisini sergileyemez"

F1 Formula 1
Bleekemolen: "Perez, mevcut performansından daha iyisini sergileyemez" Bleekemolen: "Perez, mevcut performansından daha iyisini sergileyemez"
Sauber: "Audi'nin devralış sürecini hızlandırması, kısa vade için motivasyon sağlayacak"

Sauber: "Audi'nin devralış sürecini hızlandırması, kısa vade için motivasyon sağlayacak"

F1 Formula 1
Sauber: "Audi'nin devralış sürecini hızlandırması, kısa vade için motivasyon sağlayacak" Sauber: "Audi'nin devralış sürecini hızlandırması, kısa vade için motivasyon sağlayacak"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye