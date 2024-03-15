Schumacher: "Alonso'ya karşı değilim ama F1'in amacı giderek yaşlanmak olamaz"

Alonso, Formula 1'de 'yaş sadece bir sayıdır' sözünün kanıtı niteliğinde. İki kez Dünya Şampiyonu olan Alonso, Aston Martin'de yetenekleri açısından hiçbir gerileme belirtisi göstermediği için bu söz giderek daha fazla kullanılıyor.

Ancak Schumacher yaşlanan F1 gridinin olumlu bir işaret olduğuna inanmıyor ve genç yeteneklere gridde bir yol açmak için daha fazla şey yapılması gerektiğini savunuyor.

Speedweek'e konuşan Schumacher, bu kısır döngüyü kırmak ve genç pilotlara bir şans vermek için mevcut F1 sürücülerine özel olmayan test günlerinin artırılmasını önerdi.

Schumacher, "Alonso'ya karşı değilim ama Formula 1'in amacı giderek yaşlanmak olamaz." dedi.

Alonso elbette performansıyla griddeki yerini haklı çıkarıyor, ancak Schumacher takımların çaylak bir pilota güvenmekten 'korktuğunu' iddia ediyor ve Oliver Bearman'ın Ferrari ile Suudi Arabistan Grand Prix'sindeki performansından sonra bunun değişmeye başlayacağını umuyor.

Schumacher, "Birinin gelip iyi bir sonuç elde etmesi gerçekten önemliydi."

"Bütün takımlar yeni pilotlar almaktan neredeyse korkuyordu. Umarım bu yeni pilotların gride katılmasına yol açar." dedi.