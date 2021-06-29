Schumacher, Alfa Romeo'ya geçme ihtimalini reddetmiyor

Ferrari'nin genç sürücü akademisinde yer alan Mick Schumacher, Formula 2 şampiyonluğunu kazandığı 2020 sezonunun ardından Haas'la Formula 1'e adım attı.

Amerikalı ekip, bu yıl açık ara gridin en yavaş takımı ve Schumacher, şimdiye kadar tek bir puan dahi alamadı. Bununla beraber Alman pilot, kendisi gibi çaylak olan Nikita Mazepin'e karşı ciddi bir üstünlük kurdu ve ilk sekiz yarışın ardından Rus pilotu sıralama turlarında 7'ye 1 geçmiş durumda. Eğer kaza yapmasaydı, muhtemelen Monako'da da Mazepin'i geçecekti.

Yarışların neredeyse hepsinde açık ara farkla Mazepin'in önünde finiş gören Schumacher'in adı, 2022 sezonu için Alfa Romeo'yla anılmaya başladı.

İsviçreli ekip, bu yıl Ferrari'nin kararı sonrası Antonio Giovinazzi'yi tutmuş ve Kimi Raikkonen'le de devam etmişti. Ancak Schumacher ve Mazepin arasındaki gerilim son haftalarda giderek artıyor ve Schumacher'in burada rahat olmadığı söyleniyor.

Schumacher, Sky Almanya'ya verdiği demeçte, Alfa Romeo söylentileriyle ilgili şöyle dedi: "Şu anda buradayım ve şimdiyi yaşıyorum."

"Gelecek yıl hakkında çok fazla düşünmedim. Sonunda neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Eğer bir şeyler olursa, bunları duyacağınıza eminim."

Alfa Romeo henüz 2022'de hangi pilotlarla yarışacağını açıklamadı fakat Artık Giovinazzi'nin takıma liderlik edebilecek seviyede olduğunu söyleyerek, İtalyan pilotu takımda tutmaya sıcak baktıklarını ima ettielr.

Son haftalarda Valtteri Bottas'ın adı da İsviçreli ekiple anılıyor. Ferrari'nin Mick'i Alfa Romeo'ya alarak, Haas'a yeni bir çaylak getirme ihtimali var. Şimdilik her şey spekülasyondan ibaret görünüyor.

Nikita Mazepin, Haas VF-21, Mick Schumacher, Haas VF-21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images