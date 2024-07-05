Schumacher ailesine 'kayak kazası fotoğrafları' için şantaj yapılmış!

Yedi kez dünya şampiyonu olan Schumacher, 2013 yılında Fransız Alplerinde geçirdiği kayak kazasından bu yana ailesi ve yakın dostları dışında kimse tarafından görülmedi.

İsviçre'de sürekli olarak bakım gören Schumacher, tüm zamanların en iyi F1 pilotlarından biri olarak kabul ediliyor. Kazanın ardından aylarca hastanede kalan Schumacher'in durumuyla ilgili ayrıntılar, taburcu edilmesinden bu yana pek bilinmiyor.

Geçtiğimiz ay Bild, bir baba ve oğlunun Schumacher'in ailesini hedef alarak onlardan milyonlarca sterlin gasp etme girişiminde bulunduktan sonra Alman polisi tarafından tutuklandığını bildirmişti.

Almanya'dan gelen raporlar, yaklaşık 15 milyon euro değerinde olduğu düşünülen komplonun arkasındaki kişinin tutuklandığını iddia etti. Bunun sonucunda daha fazla ayrıntı su yüzüne çıktı.

Wuppertal savcılığı, Schumacher ailesi için güvenlik görevlisi olarak çalışan 52 yaşındaki bir adamın Perşembe günü Wülfrath'ta tutuklandığını doğruladı.

Bu gelişme, 53 yaşındaki Yılmaz T. ve 30 yaşındaki oğlu olmak üzere iki kişinin daha geçen ay tutuklanmasının ardından geldi. Bu kişilerin Schumacher'in geçirdiği kazanın hemen ardından çekilmiş hassas görüntülerine sahip oldukları ve aileden 'fotoğrafların yayınlanmaması için' ödeme talep ettikleri iddia ediliyor.

Michael Schumacher, Ferrari F2002 Fotoğraf: Motorsport Images

Komploya dahil olan eski güvenlik görevlisine bir komisyon vaat ettikleri ve hatta iddialarını desteklemek için görüntüleri aileye gönderdikleri söyleniyor.

Tutuklanan üçüncü kişinin ise ailenin özel fotoğraflarını dijital ortama aktardığı ve daha sonra bu Yılmaz ve oğluna gönderdiği iddia ediliyor.

Wuppertal'daki üst düzey bir savcı Alman medyasına yaptığı açıklamada, fedainin evinde yapılan aramalarda elde edilen veri setlerinin ön değerlendirmesinde 'Schumacher ailesinin özel hayatına ilişkin' fotoğrafların bulunduğunu doğruladı. Polis bu operasyon sonucunda üçüncü kişinin kimliğini tespit edebildi.

Ne yazık ki eşi Corinna ve ailesinin geri kalanı daha önce de şantaj tehditlerine maruz kalmıştı. Bir şantajcı ailenin 900.000 euro fidye ödemeyi reddetmesi halinde Schumacher'in çocuklarını öldürmekle tehdit etmesinin ardından 2017 yılında hapse atılmıştı. Ancak talepte bulunurken kendi banka bilgilerini de verdiği için polis, şantaj yapan kişiyi kolayca yakalayabilmişti.