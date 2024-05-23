Schumacher ailesi 'sahte yapay zeka röportajı' davasını kazandı
Michael Schumacher'in ailesi, geçtiğimiz yıl yayınlanan yapay zeka tarafından oluşturulmuş sahte bir röportaj nedeniyle bir Alman dergisine açtığı davayı kazandı.
Fotoğraf: Daniel Kalisz / Motorsport Images
Die Aktuelle, 2013 yılında geçirdiği kayak kazasından bu yana Schumacher ile ilk röportajı yaptığını iddia eden bir haberi yayınlayarak büyük tartışmalara neden oldu.
Derginin içinde, aileden izin alınmaksızın, yapay zeka teknolojisi tarafından oluşturulan alıntılar yayımlandı.
Röportajın neden olduğu rahatsızlık, yayıncıları, derginin baş editörü Anne Hoffmann'ı görevinden almak zorunda bıraktı ve sonrasında bir özür yayınladı.
Funke genel müdürü Bianca Pohlmann, "Bu tatsız ve yanıltıcı makale asla yayınlanmamalıydı."
"Bu, bizim ve okuyucularımızın Funke gibi bir yayıncıdan beklediği gazetecilik standartlarını hiçbir şekilde karşılamıyor."
"Bu makalenin yayınlanmasının bir sonucu olarak, Die Aktuelle gazetesinin genel yayın yönetmeni Anne Hoffmann bugün itibariyle görevinden alınacaktır." şeklinde açıklamalarda bulundu.
Schumacher ailesi konuyla ilgili olarak yasal işlemler başlattı ve dava Alman mahkemelerinde görüldü.
Kaynaklar, Die Aktuelle'nin yayıncıları tarafından Münih İş Mahkemesi'nde röportaj hakkında tazminat için bir anlaşmaya varıldığını doğruladı. Schumacher'in ailesinin 200.000 Euro alacağı düşünülüyor.
Jean Todt and Corinna Schumacher at the Michael Schumacher Celebration
Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images
Michael Schumacher'in kayak kazasında ciddi beyin hasarı alması sonrasında ailesinin, yedi kez Formula 1 şampiyonluğu yaşayan eski pilotun durumu ve iyileşme süreci ile ilgili ayrıntıları gizli tuttuğu biliniyor.
Kazadan bu yana İsviçre'deki evinde iyileşme sürecine devam ediyor ve en yakın aile dostları dışında kimseyle görüşmediği biliniyor.
Schumacher ailesinin hayatına dair tek ipucu 2021'de yayınlanan, eşi Corinna ile oğlu Mick'in röportajlarını içeren, aile tarafından hazırlanan Netflix belgeseli "Schumacher" oldu.
Belgeselde Corinna şunları söyledi: "Evde birlikte yaşıyoruz. Terapi yapıyoruz. Michael'ı iyileştirmek, rahat etmesini sağlamak ve ona ailemizi, bağımızı hissettirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."
Michael'ın sevdiği şekilde bir aile olarak devam etmeye çalışıyoruz. Ve hayatımıza devam ediyoruz.”
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