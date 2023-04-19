Schumacher ailesi, sahte röportaj nedeniyle Alman dergisine dava açacak!

Alman yayın organı Die Aktuelle, Aralık 2013'te geçirdiği kayak kazasında ciddi bir beyin hasarı geçiren ve uzun süre komada kalan Schumacher'le özel bir röportaj vaat eden bir haber yayınladı.

Dergi, yedi kez F1 şampiyonu Schumacher'le ilk röportajı yaptığını iddia ederek, "Arkadaşlarından gelen yetersiz, belirsiz yarım cümleler yok. Cevaplar tamamen ondan! Michael Schumacher, 54 yaşında!" yazdı.

Ancak dergide Schumacher'le yapılan 'röportaj' haberinin bir yapay zeka robotu tarafından oluşturulduğu ortaya çıktı.

Schumacher ailesinden bir sözcü, yasal işlem başlatılacağını ESPN'e açıkladı.

Kayak kazasından bu yana aile Michael'ın mahremiyetini korumak için büyük çaba sarf etti. Eski F1 pilotunun tıbbi durumu halen bilinmiyor. Ailenin ise İsviçre'deki evinde olduğuna inanılıyor.

Die Aktuelle'in Schumacher'lerle bir geçmişi var denebilir. Dergi, 2014 yılında Michael ve eşi Corinna'nın bir fotoğrafını 'Uyanık' başlığıyla kapağına koymuş, ancak söz konusu haber geçmişte komadan uyanan başka kişilerle ilgili olmuştu.

Michael Schumacher, Ferrari F1-2000, Mika Hakkinen, McLaren MP4/15 Mercedes Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Dergi ayrıca ertesi yıl Corinna'nın hayatına 'yeni bir aşkın' girdiğini belirten bir ön haberin ardından Schumacher ailesine açtığı davayı kazanmış, ancak haber çiftin kızları Gina ile ilgili çıkmıştı.

Corinna Schumacher kocasının durumu hakkında sadece F1 kariyerini konu alan Schumacher adlı Netflix belgeselinin sonunda konuştu.

Corinna, "Michael burada. Farklı ama burada ve bu bize güç veriyor,"

"Birlikteyiz. Evde birlikte yaşıyoruz. Terapi yapıyoruz. Michael'ı iyileştirmek ve rahat olmasını sağlamak için; ona ailemizi, bağımızı hissettirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ve her ne olursa olsun, her zaman elimden gelen her şeyi yapacağım. Hepimiz yapacağız."

"Michael'ın sevdiği şekilde bir aile olarak hayatımıza devam ediyoruz. Onun her zaman söylediği gibi: 'Özel özeldir'."

"Özel hayatından mümkün olduğunca keyif almaya devam edebilmesi benim için çok önemli. Michael bizi her zaman korudu ve şimdi de biz Michael'ı koruyoruz." dedi.