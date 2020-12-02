Schumacher, Abu Dhabi GP'deki ilk seansta piste çıkacak

Mick Schumacher, gelecek yıl Haas ile Formula 1'e geçecek ve böylelikle F1 kariyerine başlayacak.

Resmi açıklama bugün itibariyle gelirken, Schumacher'in ne zaman Haas ile piste çıkacağı merak konusuydu.

Alman pilot, beklendiği üzere Abu Dhabi'deki sezon sonu genç sürücü testinde Haas ile piste çıkacak.

Fakat Schumacher, Abu Dhabi'deki ilk antrenman seansında da büyük ihtimalle Romain Grosjean/Pietro Fittipaldi'nin yerine piste çıkıp sürüş yapacak.

Schumacher daha önce hiç ilk antrenman seansında F1 aracı sürmedi ve bu, kendisi için bir ilk olacak.

Nikita Mazepin'in de sezon sonunda yapılacak testin bir gününde Haas'la piste çıkmas bekleniyor.