Schumacher, Abu Dabi yarışı sonrası donut yaparken takımdan uyarı aldı

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Schumacher'in Haas'taki yerini, daha deneyimli bir pilot olan vatandaşı Nico Hulkenberg alacak. Hulkenberg, salı günü sezon sonu testlerine de çıkacak.

Schumacher, F1'de ikinci sezonu olan 2022 yılında beklenen gelişmeyi sağlayamadı. Sezon boyunca toplam iki puan alan Schumacher, sezon içinde çok fazla kazaya sebep oldu.

2022 final yarışı Abu Dabi'de, Nicholas Latifi ile pist üstü mücadelesi verdi. İkili, bu mücadelenin ardından temas yaşasa da, Schumacher yarışa devam edebildi ve Haas ile F1'deki son yarışında 16. sırayı elde etti.

Yarış sonunda kaçış alanında donut yapan Schumacher'e, takım telsizinden 'bunu yapmaması' söylendi.

Donut esnasında 23 yaşındaki pilota telsizden, "Üzgünüm Mick, ama lütfen donut yapmayı bırakır mısın? Gerçekten üzgünüm ama bunu yapamayız." dendi.

Schumacher ise, "Sorun değil, ben de sizi seviyorum." şeklinde yanıt verdi.

Haas ile hayal kırıklığı yaratan bir sezon ve kararına rağmen Schumacher, takım için saygı duruşunda bulundu.

Bir sosyal medya gönderisinde, Mercedes'te yedek sürücü rolü için sürekli isminin geçmesine rağmen, geleceği için kesin bir şey olmadığını söyledi.

Schumacher, "2022 sezonu da, hayatımın bir bölümü de sona erdi."

"Son iki yıldaki tüm sıkı çalışmaları için Haas takımındaki herkese teşekkür etmek istiyorum."

"Harika insanlarla tanıştım ve ömür boyu koruyacağım dostluklar kurdum."

"Ama aynı zamanda size, takipçilerime, arkadaşlarıma ve tabii ki aileme, beni her koşulda desteklediğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Beni her gün daha ileriye itmem ve dün olduğumdan daha iyi bir insan olmam için motive ediyorsunuz."

"Gelecek yılın neler getireceğini henüz bilmiyorum ama daha güçlü dönmek ve en iyi helimde olmak için her zamankinden daha çok çalışacağımı biliyorum." dedi.