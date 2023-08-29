Schumacher 2024 için "zamanının daraldığını" kabul ediyor
Mick Schumacher, Formula 1'e geri dönüş için zamanının tükendiğini kabul ediyor.
Alman pilot, geçen yılın sonunda Haas'taki koltuğunu vatandaşı Nico Hulkenberg'e kaybetmiş ve kendisine uygun bir koltuk bulamamıştı.
Bu yıl sadece Mercedes'in yedek pilotluğunu yapan Schumacher, herhangi bir yerde yarışmadı. Bunun yerine simülatörde çalışıp, 2023 aracıyla birkaç teste katıldı.
2024 yılında F1'e tam zamanlı olarak dönmek isteyen Schumacher'in gelecek yıl ne yapacağı belirsizliğini koruyor fakat gride dönmesi için zaman daralıyor.
Gerçekçi olarak bakıldığında Schumacher'in yarışabileceği iki takım var; Alfa Romeo ve Williams. Fakat Alfa Romeo, koltuk için Theo Pourchaire ve Felipe Drugovich'i değerlendiriyor.
Williams ise büyük bir finansal desteğe sahip olan Amerikalı Logan Sargeant'ı tutmaya yakın.
Şu an için Alman pilotun gride dönüşü pek olası görünmezken, Schumacher'in kendisi de zamanın daraldığını kabullenmiş durumda.
Schumacher, Sky Almanya'ya şöyle konuştu: "Kendime henüz herhangi bir zaman çizelgesi belirlemedim."
"Hâlâ geleceğim üzerinde çalışmaya devam ediyorum."
"Zamanım giderek azalıyor ama acele etmemem gerekiyor."
Toto Wolff'un Schumacher'i Williams'la F1'e döndürmek için arka planda çalışma yaptığı öne sürülmüştü. Bu haberler doğrulanmadı.
Mick Schumacher, McLaren
Fotoğraf: McLaren
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