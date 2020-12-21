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Formula 1 / Son dakika

Schumacher, 2023 için Sainz'ın koltuğuna aday

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Schumacher, 2023 için Sainz'ın koltuğuna aday
Ekleyen:
, Editör

Ferrari takım patronu Mattia Binotto'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamanın ardından Alman pilot, 2023 Ferrari koltuğu için adaylardan bir tanesi haline geldi.

Ferrari, geçen yılın sonunda Charles Leclerc'in kontratını 2024 sonuna kadar uzattı ve 2020 sezonunun ardından da Sebastian Vettel'in yerine Carlos Sainz'ı getirdi.

İspanyol pilot, geçtiğimiz cuma günü Ferrari'nin Maranello fabrikasına gelerek takımla tanıştı ve ardından Mattia Binotto ile beraber basın mensuplarının sorularını yanıtladılar.

Toplantıda konuşulan konulardan bir tanesi de Mick Schumacher'in geleceğiydi. Ferrari'nin genç sürücü akademisinde yer alan 21 yaşındaki pilot, 2021 yılında Haas'la F1'e adım atacak.

Binotto'ya Schumacher'in Ferrari için bir aday olup olmadığı soruldu ve F1-Insider.com'un haberine göre Ferrari patronu, “Ferrari Sürücü Akademisi, Formula 1'e sürücü yetiştirmek için değil, Ferrari'nin bir sonraki sürücüsünü hazırlamak için kuruldu."

"Bugün bir karar vermek için henüz çok erken, ancak Mick'i 2023'te Ferrari'de görmek için şartlar yerinde." dedi.

Mick Schumacher, Haas F1

Mick Schumacher, Haas F1

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Charles Leclerc, Mattia Binotto and Carlos Sainz Jr. at Ferrari

Charles Leclerc, Mattia Binotto and Carlos Sainz Jr. at Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

Bu, Sainz için büyük bir darbe olabilir, çünkü Schumacher'in takıma gelmesi halinde gidecek kişi 2022 sonuna kadar anlaşması bulunan Sainz olacak gibi görünüyor. 

F1-Insider.com'a göre bu açıklama, Sainz-Ferrari ilişkisi için pek de iyi bir başlangıç olmadı.

Binotto ayrıca Schumacher için, "Mick'in hem sıralama turlarında hem de yarışta ne kadar hızlı olduğunu kanıtlamasını bekliyorum."

"Başlangıç Mick için çok zor olacak. F2 ve F3'teki geçmiş yıllarına baktığımda, genellikle ilk sezonda değil ikinci sezonda en iyisini yapıyor. Mick ilk sezonda çok şey öğreniyor ve ikinci sezonun ikinci yarısında çok güçleniyor."

"Bu yüzden bu iki sezonun onun için önemli olacağını düşünüyorum. Ama ikinci yılında, birinci yılına kıyasla ilerleme kaydetmesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Binotto'nun bu yorumlarına göre Schumacher, 2023 Ferrari koltuğu için ana adaylardan bir tanesi olacak.

 
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Editör Kemal Şengül

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