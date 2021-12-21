Schumacher, 2022'de Ferrari'nin yedek pilotluk rolünü Giovinazzi ile paylaşacak!

Yedi kez dünya şampiyonu Michael Schumacher'in oğlu Mick, Formula 2'de elde ettiği şampiyonluğun ardından bu yıl Haas ile Formula 1'de yarışmaya başlamıştı. Ferrari Sürücü Akademisi'nin bir parçası olan Alman pilot, gelecek yıl Amerikalı ekiple yarışmaya devam edecek.

Ferrari bünyesinde yer almaya devam eden Schumacher, gelecek yıl tam zamanlı olarak Haas'ta yarışırken, 11 Grand Prix hafta sonunda Ferrari'nin yedek pilotluğunu da yapacak. Bu, tam zamanlı Ferrari pilotları Charles Leclerc veya Carlos Sainz'ın yarışamaması halinde, Schumacher'in Haas'tan Ferrari'ye geçeceği anlamına geliyor.

Ferrari takım patronu Binotto, "Antonio'nun müsait olmayacağı yarışlarda yedek sürücümüz Mick olacak."

”Bu, Mick'in Formula 1'deki ikinci sezonu olacak. O, Ferrari Akademisi'nde yetişen bir Ferrari sürücüsü."

“Gerektiğinde, yedek sürücü olarak takımın bir parçası olabilmesinden dolayı çok mutluyum fakat umarım ihtiyacımız olmaz." dedi.

Kalan 12 yarışta bu görevi yeni sezonda Alfa Romeo'da yarışmayacak olan Antonio Giovinazzi üstlenecek. İtalyan pilot, F1 koltuğunu kaybetmesinin ardından Dragon'la Formula E'ye geçmeyi kabul etmişti.

Binotto, yedek bir sürücüye ihtiyaç duymaları halinde Ferrari'nin müşteri ekipleri Alfa Romeo ve Haas'ın da Giovinazzi'yi kullanılabileceğini doğruladı.

Schumacher bu yıl, puan almayı başaramasa da, gösterdiği performans Ferrari takım patronu Binotto'yu etkilemiş durumda.

Binotto, "Ferrari Sürücü Akademisine sahip olmamızın nedeni, geleceğin Ferrari sürücüsünün kim olabileceğini belirleyebilmektir ve hal böyle olunca, eğer iyi gidiyorsanız, hiç şüphesiz bazı fırsatlara sahip olabilirsiniz."

"Bence Mick sezon boyunca iyi iş çıkardı. Sadece tutarlılık anlamında değil, hız anlamında da kendisini geliştirdi."

"Son yarışlara baktığımızda, Haas aracı gelişmese bile Mick, önceki yarışlara kıyasla öndeki araçlara çok daha yakındı. Yani daha yakın olması, sahip olduğu hızda iyi bir ilerleme kaydettiğini kanıtlıyor." dedi.

Binotto, Ferrari'nin gelecek yılki yedek pilotlarının 2022 için planlanan yeni nesil araçlarla ilgili deneyim sahibi olmasının da önemli olduğunu hissediyor.

Binotto, "Bu araçlar, sürüş tarzı anlamında mevcut araçlara kıyasla gerçekten çok farklı olacaklar ve bence bu araçları yedek sürücü olarak bilen bir sürücüye sahip olmak önemli olacak."

"Antonio'ya hâla güven duyabiliriz çünkü o, iyi bir sürücü ve iyi bir sürücü olduğunu kanıtladı."

"Antonio, 2022 araçlarının sürüş tarzına alışabilmek adına, simülatörde tam bir programa sahip olacak." dedi.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images