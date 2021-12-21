Schumacher, 2021'in "kaza şampiyonu" olmuş

Mick Schumacher, Formula 2'de geçirdiği iki yılın ardından bu yıl Haas ile Formula 1'e adım atmış ve iyi bir araca sahip olmasa da, zaman zaman yeteneğini göstermişti.

Katıldığı hiçbir sıralama turlarında Nikita Mazepin'e geçilmeyen Mick, zaman zaman yaptığı kazalarla gündem oldu ve Bild gazetesi kendisi için ilginç bir başlık attı.

Gazete, Schumacher'in 2021'in "kaza şampiyonu" olduğunu iddia etti.

F1Maximaal'ın kaynak gösterildiği haberde Mick'in 2021 sezonunda yaptığı kazalarla toplam 4.2 milyon dolarlık hasara neden olduğu yazıldı.

Mick bu yıl Monako, Macaristan ve Suudi Arabistan GP hafta sonlarında önemli kazalar yapmıştı. Habere göre sırf Suudi Arabistan GP kazasındaki hasar 1.2 milyon euro civarındaydı.

Bild daha sonra bunun Schumacher'in yeteneğiyle alakalı olmadığını, sadece Haas'ın sürmesi zor bir araç olduğunu yazdı.

Analizin ne kadar gerçekçi olduğu merak konusu ancak Esteban Ocon 280 bin euro hasarla yılın en az hasar alan pilotu olmuş gibi görünüyor.

Fernando Alonso'nun da aracına sadece 315 bin euro hasar verdiği düşünüldüğünde, Alpine toplam 595 bin euro ile en az hasar alan takım konumunda.

Ralf Schumacher, Bild'in bu şekilde bir başlık atmasını eleştirerek "Bild için hiçbir şey yapmamamın nedeni bu." derken, kendilerini "Kötü araştırılmış haberler" yapmakla suçladı.

F1Maximaal'a göre bu yıl araçlara verilen hasarlar:

Pilot Toplam hasar Hasar alan parçalar 1. Mick Schumacher 4.212.500 euro (+ 1.156.500 euro) 8x ön kanat, 3x bargeboard, 4x ön süspansiyon, 8x tekerlek, 3x sidepod, 5x arka süspansiyon, 2x arka kanat, 4x taban, 3x vites kutusu, 9x fren 2. Charles Leclerc 4.046.000 euro (+ 1.158.000 euro) 6x ön kanat, 4x bargeboard, 4x ön süspansiyon, 5x tekerlek, 2x sidepod, 3x arka süspansiyon, 2x taban, 5x fren, 1x arka kanat, 1x monokok 3. Max Verstappen 3.889.000 euro (+ 160.000 euro) 6x ön kanat, 1x ön süspansiyon, 2x bargeboard, 1x monokok, 5x tekerlek, 2x sidepod, 4x arka süspansiyon, 1x arka kanat, 5x taban, 1x vites kutusu, 1x CE, 2x fren 4. Valtteri Bottas 2.712.000 euro 4x ön kanat, 3x bargeboard, 1x monokok, 3x ön süspansiyon, 6x tekerlek, 2x sidepod, 3x arka süspansiyon, 3x taban, 1x vites kutusu, 6x fren 5. Lance Stroll 2.686.000 euro 4x ön kanat, 3x bargeboard, 5x tekerlek, 2x sidepod, 3x taban, 3x ön süspansiyon, 3x fren, 1x arka süspansiyon, 1x arka kanat, 1x vites kutusu 6. Yuki Tsunoda 2.606.500 euro (+ 210.000 euro) 5x ön kanat, 3x bargeboard, 1x monokok, 3x ön süspansiyon, 6x tekerlek, 2x sidepod, 3x arka süspansiyon, 4x taban, 1x vites kutusu, 6x fren 7. Nikita Mazepin 2.468.000 euro (+ 763.000 euro) 4x ön kanat, 2x ön süspansiyon, 2x bargeboard, 2x ön süspansiyon, 5x tekerlek, 2x sidepod, 2x arka süspansiyon, 1x arka kanat, 1x taban, 3x fren, 1x monokok 8. Nicholas Latifi 2.316.500 euro 6x ön kanat, 3x bargeboard, 3x ön süspansiyon, 4x tekerlek, 3x taban, 5x fren, 1x sidepod, 3x arka süspansiyon, 1x arka kanat, 1x vites kutusu 9. George Russell 1.845.000 euro (+ 730.000 euro) 3x ön kanat, 3x bargeboard, 3x ön süspansiyon, 4x tekerlek, 1x şasi, 3x taban, 4x fren, 1x sidepod, 3x arka süspansiyon, 2x arka kanat, 1x taban, 1x vites kutusu 10. Carlos Sainz 1.756.000 euro (+ 70.000 euro) 4x ön kanat, 2x bargeboard, 2x tekerlek, 1x taban, 3x fren, 1x ön süspansiyon, 1x sidepod, 1x arka kanat 11. Lando Norris 1.453.500 euro 2x ön kanat, 1x ön süspansiyon, 2x arka süspansiyon, 1x bargeboard, 6x tekerlek, 3x taban, 5x fren, 1x sidepod, 1x vites kutusu 12. Lewis Hamilton 1.235.000 euro (+ 145.000 euro) 5x ön kanat, 2x taban, 1x tekerlek, 1x arka kanat, 1x halo 13. Pierre Gasly 1.113.000 euro 3x ön kanat, 2x tekerlek, 2x arka süspansiyon, 2x taban, 2x fren, 1x bargeboard, 1x sidepod 14. Sergio Pérez 939.000 euro (+ 215.000 euro) 2x ön kanat 1x tekerlek, 2x taban, 1x ön süspansiyon, 1x fren, 2x bargeboard, 1x sidepod, 1x tekerlek, 1x arka kanat 15. Antonio Giovinazzi 854.000 euro 1x tekerlek, 2x ön kanat, 1x ön süspansiyon, 2x arka kanat, 1x taban 16. Kimi Räikkönen 810.000 euro (+ 225.000 euro) 4x ön kanat, 1x arka kanat, 2x bargeboard 17. Sebastian Vettel 713.000 euro (+ 213.000 euro) 3x ön kanat, 2x taban, 1x bargeboard, 1x sidepod 18. Daniel Ricciardo 606.500 euro 2x taban, 1x tekerlek, 2x ön kanat, 1x ön süspansiyon, 1x bargeboard 19. Fernando Alonso 315.000 euro 2x taban, 1x ön süspansiyon 20. Esteban Ocon 280.000 euro 1x ön kanat, 1x arka kanat, 1x taban Toplam hasar 35.118.500 euro (+ 5.045.500 euro)

Takımların toplam hasarı:

1. Haas 6.680.500 euro (+ 1.919.500 euro) 2. Ferrari 5.802.000 euro (+ 1.228.000 euro) 3. Red Bull 4.828.000 euro (+ 375.000 euro) 4. Williams 4.161.500 euro (+ 730.000 euro) 5. Mercedes 3.947.000 euro (+ 145.000 euro) 6. AlphaTauri 3.719.000 euro (+ 210.000 euro) 7. Aston Martin 3.399.000 euro (+ 213.000 euro) 8. McLaren 2.060.000 euro 9. Alfa Romeo 1.664.000 euro (+ 225.000 euro) 10. Alpine 595.000 euro