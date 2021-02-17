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Schumacher: "2021'de puan almak harika olur, podyum ise bir hayal"

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Schumacher: "2021'de puan almak harika olur, podyum ise bir hayal"
Ekleyen:
, Editör

Yedi kez dünya şampiyonu Michael'ın oğlu Mick Schumacher, 2021 sezonuna yönelik Auto Motor und Sport'a özel açıklamalarda bulundu.

Mick Schumacher, henüz takımın İngiltere'deki fabrikasına gidemedi çünkü COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle kendisini yaklaşık 10 gün karantinada tutması gerekiyor.

Auto Motor und Sport'a konuşan Schumacher, buna rağmen kendisini tamamen hazır hissettiğini söyledi.

2021 sezon hazırlığına 10 üzerinden puan vermesi istenen Schumacher, "Açıkçası '9'  demeyi tercih ederim, çünkü önümüzde başlangıç için birkaç hafta daha var. O zamana kadar kendimi daha da geliştirebilirim. Çok hazır hissediyorum ve yakında başlayacağım için mutluyum."

"Henüz takım fabrikasına gitmedim. Elbette COVID-19 nedeniyle her şey çok sınırlı. Koşullar sürekli değişiyor. Ancak yakında orada olmayı planlıyorum. Neyse ki, evde, sürüş yeteneklerimi geliştirmek için çalışma yapma fırsatım var. Ancak bu, gerçek bir araçla ya da Formula 1 takımının simülatöründe oturmak kadar iyi değil. Şu an, her şey çok zor ve önceki yıllardan çok farklı. Ne yazık ki, COVID-19 birçok şeyi kısıtladı."

"Haas en büyük takım değil. Buna rağmen sürücülerle çok doğrudan bir bağlantı var. Sık sık konuşuyoruz, ki bu elbette güzel bir şey. Ekibin hedeflerinin ne olduğunu bilmek veya tartışmak çok hoş. Sürücüleriyle çok iyi çalışıyorlar. Ayrıca taze bir nefes almanın da takım için iyi olacağına inanıyorum. Umarım bu onları motive eder ve birlikte iyi ilerlememize izin verir. Takım içerisinde kendimi hemen çok rahat hissettim. Bazen bu, daha uzun sürebiliyor. Ancak Haas ile ilk günden sonra, hatta ilk toplantıdan sonra zaten buna sahiptim. Orada olduğum için mutluyum. Kendimi daha da geliştirmek için iyi bir yer." dedi.

Schumacher'in F1 kariyerine neden Alfa Romeo'da başlamadığı merak konusuydu.

Schumacher bu soruyla ilgili şöyle dedi: "Karar elbette birlikte alındı. Ancak sonuçta Formula 1'de çok az tecrübem var ve Ferrari her şeyi oldukça iyi biliyor. İşi ve benim için en iyisini biliyor."

Ancak Schumacher'i zorlu bir yıl bekliyor. Çünkü Haas, 2021'i bir "geçiş yılı" olarak gördüğünü ve yıl boyunca güncelleme getirmeyeceğini açıkladı.

Genç pilot, "Ne beklediğim konusunda net bir cevap vermek için ilk birkaç yarışı beklemek zorundayım. Tabii ki kendime çok fazla hedef koyuyorum. Takıma çok hızlı bir şekilde adapte olmak istiyorum. Bu sayede kendimi çok rahat hissedebilirim ve takım da benimle iyi anlaşabilir. Bunu başarırsak, sonuçlar da gelecek. Bu, bizim için bir geçiş yılı olsa bile, eğer bir şans ortaya çıkarsa, o zaman bunu kullanmak ve bu sonucu elde etmek için her şeyi yapacağız."

"Her şeyden önce yeni aracın potansiyelinin ne olduğunu anlamalıyız. Sonrasında kendimize karşı dürüst olmalıyız ve işimizi yapmalıyız. Tabii ki en iyi şey puan kazanmak olacak ve eğer geçen yıl olduğu gibi bazı çılgın yarışlar ortaya çıkarsa, o zaman belki bir podyum şansı bile olabilir. Elbette bu bir hayal, ama hayal kurabilirsiniz."

"Tabii ki her şeyden önce gerçekçi olmak zorundayız." dedi.

Michael Schumacher'in oğlu olduğu için kendisine karşı çok fazla ilgi olan Mick, takımın 2021'i bir geçiş yılı olarak görmesinin, üzerindeki baskıyı hafifletip hafifletmeyeceği sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Baskı her zaman var. Bunu kendim de yapıyorum, sonuçta kendimden beklentilerim var. Yılın başlangıcıyla, sonu arasındaki farkı görmek istiyorum. Ekiple beraber elimden geldiğince geliştiğimi ve takımla birlikte ilerlediğimi görmek istiyorum. Yani bir ilişki kurmak ve birlikte ilerlemek istiyorum."

Son olarak Mick, çaylak takım arkadaşı Nikita Mazepin'in seviyesi sorulduğunda, "Nikita geçen yıl birkaç iyi yarış çıkardı. Bu nedenle kimin ne kadar hızlı geliştiğini görmek çok ilginç olacak. Biz iki çaylağız. Ancak alt kategorilerde uzun yıllar geçirdik. Birlikte çalışırsak takımı ileriye taşıyabileceğimize eminim." yanıtını verdi.

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Editör Kemal Şengül

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