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Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "2021 hedefleri konusunda gerçekçi olmalıyız"

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Schumacher: "2021 hedefleri konusunda gerçekçi olmalıyız"
Ekleyen:
, Editör

Haas'ın gelecek yılki pilotu Mick Schumacher, takımın mevcut formu göz önüne alındığında gelecek yıl için hedef belirlerken dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Mick Schumacher, cuma günü gerçekleştirilen antrenman seansında Haas'ın direksiyonuna geçti ve seansı 20 pilot arasında 17. sırada tamamladı.

Seansın ardından konuşan Schumacher,"Seans boyunca her şey yolunda gitti. Önemli bir sorun yoktu, Formula 1 aracının direksiyona döndüğüm için çok mutluyum. Kevin'in mühendisleriyle çalıştım ve gelecek yıl benimle kalacaklar mı bilmiyorum."

"Pistte çalışma fırsatı yakaladığım için mutluyum. Bugün araç hakkında belli bir fikrim oldu. Önümüzdeki hafta yapılacak genç sürücü testinde belli bir programa göre, özellikle uzun bir sürüşler üzerinde çalışacağım. Bu, çok önemli. Umarım antrenman yapmak ve araca alışmak için yeterli vaktim olur."

"Doğrusu bir F1 aracını sürmek ve harika pilotlarla rekabet etmek harika. Ancak alt kategoriler de aynı, her yıl çok güçlü sürücüler var. Bugün ilk antrenman seansında sürüş yapmam alışılmadık bir durumdu çünkü herkes bir sezon boyunca bu araçlarla çalışıyor." dedi.

Schumacher, gelecek yıl orta grupta mücadele edecekleri için hedefleri düşük tutmaları gerektiğini düşünüyor.

"Sahip olduklarınız doğrultusunda, doğru hedefler belirlemelisiniz. Eğer hedefinize ulaşırsanız, bu iyi, değilse de kötüdür."

"Her şeye hazırlıklı olmanız ve yüksek beklentilerden kaçınmanız gerekiyor. Şimdi sıralama turlarının ikinci kısmına geçmek için çabalıyoruz, ancak bunu başarmanın zor olduğunu biliyoruz. Gelecekte yapabilirsek harika olur. Önümüzdeki sezona bu bağlamda hazırlanıyorum çünkü takımı motive etmem gerekiyor, herkese vazgeçmediğimizi göstermeliyiz ve elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız."

"Sadece kendi açımdan konuşursam, kendi adıma bir hedef belirledim: mümkün olan en iyi sonucu elde etmek. Durumun ne kadar değişeceğini gelecek yılın başında bileceğiz. Takımın beklentilerinin ne olduğunu henüz bilmiyorum. Bu hafta sonu her şeyi anlamaya çalışacağım. Belki gelecek yılın başında, beklentilerimizle ilgili soruları farklı yanıtlarım."

"Ama şimdi her Haas F1 sürücüsünün hedefi ikinci bölüme kalmak, bahsettiğim şey bu. Belki gelecek yıl işler farklı olur. Yeni aracın  bu hedefe ulaşmamıza izin vermesi harika olur, bunun için çabalıyoruz.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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