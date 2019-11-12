Schumacher, 2020'de F1'de yarışmayacağından emin

Mick Schumacher, 2018 yılında Avrupa Formula 3'te şampiyon olmayı başarmıştı.

Bu yıl Formula 2'ye adım atan Schumacher, çaylak sezonunda sadece bir galibiyet aldı ve bitime iki yarış kala sezonu 51 puanla 12. sırada götürüyor.

Ferrari Sürücü Akademisi'nde de yer alan genç sürücünün ismi 2020 sezonu için Alfa Romeo ile anılıyordu.

Ancak genç pilot gelecek yıl Formula 1'de olmayacağından emin olduğunu söyledi.

Kolner Express gazetesine verdiği demeçte, "Formula 2'de kolay bir sezon olmadı. Ama sorunlardan ve başarısızlıklardan ders alıp gelişiyorum. Asla pes etmemeyi ve savaşmaya devam etmeyi öğrendim."

"Tüm bunlar, önümüzdeki yıllarda daha fazla yarış ve şampiyonluk kazanabilmem için bana güç veriyor."

"Yarışlarda yaşıyorum ve her sürüşte kendimi evimde gibi hissediyorum. Gösterdiğim performansların diğer insanları mutlu etmesi beni çok memnun ediyor."

"Eğer gelecek yıl Formula 1'de yarışma şansım olsaydı, bunu kesinlikle kabul ederdim, ama maalesef gelecek yıl Formula 1'de yarışmak benim için gerçekçi bir hedef gibi görünmüyor." dedi.