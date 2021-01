Schumacher: "İlk başta, F1 hayallerimin 1 yıl daha erteleneceğini düşündüm"

Öncelikle 2020 sezonunu anlatan genç sürücü, "Yarışçılar genelde geçmişe değil geleceğe bakmayı tercih ederler, aynı durum benim için de geçerli."

"Daha çok bir mentalite konusu çünkü bu kadar rekabetçi bir ortamda bulununca her zaman, daha neler yapabileceğimizi ve nasıl daha iyi olabileceğimizi düşünüyoruz. Belki bu seferlik bir istisna yapılabilir ama kişisel sebeplerden ötürü değil."

"Pandemi gerçekten herkesi etkiledi ve birçok kişi için ciddi sorunlara yol açtı. O yüzden benim 2020’den mutlu olmam neredeyse haksızlık gibi geliyor çünkü dürüst olmam gerekirse çocukluğumdan beri sahip olduğum bir hayalim gerçek oldu. Artık Formula 1’e hazır olduğumu söyleyebilirim." dedi.

F2 sezonu da F1'le birlikte bu sene Avustralya'da değil Avusturya'da başladı ve ilk başlarda bir süreliğine, sene boyunca yarışların yapılmayacağı da söylentiler arasındaydı. Bu konuda da Schumacher, "Pandeminin başında birçok ülke tam kapanma yoluna gitti ve doğrusu spor pek bir öncelik değildi."

"Formula 2’deki 2. yılımın bir yıl daha erteleneceğinden korkuyordum, bununla birlikte F1’e yükselme hayalimin de. Sonrasında Avusturya’da yarışmaya başladık fakat sezona çok kötü bir başlangıç yaptım. 2 kez aynı hatayı yaptım ve böylece ilk 2 sezondan çok az puanla ayrıldım." dedi.

Her ne kadar genç Schumacher için inişli çıkışlı bir F2 sezonu olsa da, genç sürücü uzun süre şampiyona liderliğini korudu. Heyecanlı 2020 sezonunda kendisi için öne çıkan bir an olup olmadığı sorusuna ise genç pilot, "Tek bir an yoktu. Doğrusu o kötü başlangıçtan sonra güvenimizi yitirmedik çünkü Prema’yla sıkı çalıştığımızı biliyorduk."

"Kazanacağımız fikrini hiçbir zaman kaybetmedik ve tam da o oldu. Odaklandık ve bir arada kaldık, adım adım yükselebilmek için sıkı çalıştık."

"Adanmışlık, özgüven, takım çalışması ve eğlence; bunlar yukarı sıralara geri çıkmamızı ve istikrarlı sonuçlar sayesinde günün sonunda unvanı kazanmamızı sağlayan faktörlerdi." diyerek cevap verdi.

Şampiyonluğu kazandıktan kısa bir süre sonra, genç Schumacher'in F1'e Haas takımıyla yükseleceği Amerikan takım tarafından duyuruldu. Schumacher bu konuda da çok heyecanlı olduğunu ve kararın henüz F2 şampiyonluğu bitmeden verildiğini söyledi.

Schumacher, "Yaklaşımımızın ve aldığımız sonuçların bu şekilde ödüllendirildiğini görmek güzeldi ve Ferrari Sürücü Akademisi’nin bana duyduğu güven sayesinde karar şampiyonluk henüz belirlenmeden verilmişti."

"Akademinin desteğine sahip olmam önemliydi; Formula 1 araçları sürebilmek, çok tecrübeli kişilerle konuşabilmek... Basitçe söylemem gerekirse ailenin bir parçası gibi hissettim." dedi.

Sezonu bir şampiyon olarak tamamlamanın nasıl hissettirdiği sorulduğunda ise Alman pilot, "Formula 1’de yarışacağımı bilmeme rağmen kesinlikle şampiyonluğu kazanmak istiyordum, ki normal olan da bu, değil mi? Yarışıyorsanız kazanmak istiyorsunuzdur. Bunu yapabileceğime dair inancımı hiç kaybetmedim."

"Son birkaç yarış istediğim gibi geçmese de şampiyon olmayı çok istiyordum, hem kendim hem de takım için. Son yarışın sonunda çizgiyi geçtiğimde tüm içtenliğimle söylüyorum, başardığımdan emin değildim ve bir parçam kutlama yapmaya cesaret edemedi."

"Muhtemelen kariyerim boyunca duygusal anlamda en yoğun anımdı, hatta parc ferme’ye vardığımda ve takımı kutlama yaparken gördüğümde neler olduğunu anlayabilmem için biraz zaman geçmesi gerekti. " dedi.

Son olarak 2. şampiyonluğunu kazandıktan sonra yeni bir takımla yeni bir seride yarışacak olmaya odaklanmanın neler hissettirdiği sorulduğunda ise Mick, "Artık üstünden çok zaman geçmiş gibi hissediyorum; özellikle yeni sezonun başlaması için sabırsızlanıyorum, ilk yarışımda dünyanın en iyi sürücüleriyle aynı başlama gridinde bulunmak için.

"O zamana kadar zevk almaya ve o ana hazır olduğumdan emin olmaya çalışacağım, ışıklar söndüğünde çok heyecanlı olacak." diyerek sözlerini tamamladı.