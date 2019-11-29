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Formula 1 / Son dakika

Schumacher, 2020'de daha güçlü olacağından emin

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Schumacher, 2020'de daha güçlü olacağından emin
Ekleyen:
, Editör
29 Kas 2019 05:36

Mick Schumacher, 2020 Formula 2 sezonunda bu yıla kıyasla çok daha iyi olacağından emin.

Mick Schumacher bu yıl sadece bir yarışta galibiyet alabilirken, sekiz kez puan alma başarısı gösterdi ve Abu Dhabi final yarışı öncesinde 51 puanla 12. sırada yer alıyor.

Schumacher sezonun son yarışı öncesinde verdiği demeçte, 2019'u değerlendirdi ve 2020 için umutlu konuştu.

“Çok iyi yarışlarımız vardı. Ama Red Bull Ring ya da Monza gibi, her şeyin yolunda gitmediği yarışlar da oldu. Özellikle lastikleri iyi şekilde hayatta tutmak çok önemli ve bu, başlangıçta benim için biraz zor bir durumdu."

"Sıralama turları kağıt üzerinde çok iyi görünmüyor olabilir, ancak çok iyi hissettim İlk 5'in kolayca mümkün olabileceği seanslar vardı, ancak trafik nedeniyle yüzde yüzü ortaya koyamadık. Ya da hata yaptım."

"Antrenman turları düşündüğümden çok farklı. Çok az sürüş yapabiliyoruz. Şampiyona için son derece zor bir durum. Çaylaklar için hayatı biraz zorlaştırıyor. "

“2020'nin benim için daha kolay olacağını düşünüyorum, çünkü aracı tanıyorum, pistleri ve hafta sonu neler olduğunu biliyorum.  Ne yapacağımı gayet iyi biliyorum."

"Gelecek yıl farklı olabilir, çünkü yeni lastikler var. Bu yaklaşımımızı değiştirebilir. "

“Gelecek yıl farklı lastikler olacağı için, hafta sonuna yaklaşım konusunda büyük değişiklikler olacak. Sıralama turları ve antrenman turları aynı kalacak. Aracımızı farklı şekilde sürmek zorunda kalacağınızı düşünüyorum. Bu yıl bazı yarışlarda, son sektöre lastik saklayabilmek için ilk sektörde lastikleri korumak zorundaydık. Gelecek sene muhtemelen farklı olacak. Belki daha da kötüye gidecek, belki de daha iyi olacak."

2020 için fırsat olsaydı F1'e geçip geçmeyeceği sorusuna, "Sanırım cevabı sadece zaman geldiğinde verebileceğim. Formula 1'e girmiş olsaydım mutlu olurdum, ama aynı zamanda daha küçük bir kategoride bir yıl daha geçirmenin olumlu olabileceğini düşünüyorum. Çünkü deneyim kazanıyorum ve yeni lastikler var. Daha büyük lastikleri 2021'de Formula 1 de kullanacak. Bu yüzden deneyim kazanmak iyi olacak." yanıtını verdi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
02 Saat
:
32 Dakika
:
20 Saniye
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Cum 29 Kas
01:00
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Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
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Cmt 30 Kas
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