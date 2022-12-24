Schumacher, 2014'teki gizli testin ardından Mercedes'in çok geliştiğini düşünüyor

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Mercedes, geçen hafta yaptığı açıklamada 2023 için Schumacher'le yedek pilotluk anlaşması yaptığını duyurmuştu. Bu, Schumacher soyadının 11 sene sonra yeniden Mercedes'e döndüğü manasına geliyor. Mick'in babası efsane Michael Schumacher, 2012'de Mercedes ile Formula 1 kariyerini noktalamıştı.

Haas'taki yarış koltuğunu ayıran ve Ferrari ile dört senelik birlikteliğini sonlandıran Schumacher böylece kariyerindeki bir sonraki adımı atmış oldu.

Schumacher, Mercedes'le olan aile bağlarının onlarca seneler evveline dayandığı için bu birlikteliğin kendisi için çok değerli olduğunu söyledi. Michael Schumacher, 1991'de Jordan ile F1'e adım atmadan önce Mercedes ile spor araç şampiyonasında mücadele ediyordu. Mick'in amcası Ralf de DTM'de Mercedes ile mücadele etti.

Schumacher, "Babam 2010 ile 2012 yılları arasında bu takımın bir parçasıydı ve açıkçası, bugün olan şeylerin temeli o dönemlerde atıldı."

"Bu takımın bir parçası olduğum için çok gururluyum ve umarım bir kez daha, onların ilerlemesine yardımcı olabilirim ve bilgilerimle onlara katkı sağlayabilirim." dedi.

Baba Schumacher, takımın Brawn GP'den Mercedes'e dönüşündeki ilk yılında takım ile spora dönmeyi kabul etmişti.

Schumacher, Mercedes ile geçirdiği üç sezonda tek bir kez podyuma çıkabildi ancak o dönemde yapılan çalışmalar, 2014'ten itibaren gelen başarıların temelini oluşturdu.

Michael Schumacher, Mercedes AMG F1 Photo by: Sutton Images

Schumacher ayrıca 2014'te Mercedes'in F1 fabrikasına gizli bir ziyarette bulunduğunu ve o ziyarette takımın simülatöründe sürüş yaptığını açığa çıkardı.

Schumacher, "Buraya en son geldiğim 2014'ten bu yana değişiklikler olduğu açık. O gizli bir ziyaretti ve o dönemdeki ilk simülatör seansımdı."

"Takımdaki ilerlemenin devasa olduğunu gördüm. Bu ilerleme, takımın neden mevcut standartlarda olduğunu gösteriyor. Bu yüzden bu takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum ve daha fazlasını görmek, herkesi tanımak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Schumacher yeni göreviyle, 2023'ün başında takımla yollarını ayıracak olan Stoffel Vandoorne ve Nyck de Vries'in görevlerini devralmış olacak. De Vries gelecek sezon AlphaTauri'de yarışmaya başlarken, Vandoorne Aston Martin'in yedek pilotu olacak.

Schumacher, 2023'te yeni nesil F1 araçlarıyla deneyimi bulunan çok az sayıdaki yedek pilottan birisi olacak. Schumacher, bunun takım için faydalı olabileceğini düşünüyor.

Schumacher, "Yeni nesil araçları süren yedek pilot sayısı çok fazla yok. Lastikleri, araçların nasıl olduğunu ve sürüş stili açısından neler gerektiğini biliyorum. Bu açıdan umarım bu bilgilerle takıma katkı sağlayabilirim ve dışarıdan bakarak pilotun neye ihtiyacı olduğunu görebilirim. Açıkçası simülatör çalışması önemli olacak."

"Yapılacak çok fazla şey var ve umarım sahip olduğum bilgilerle katkı sağlayabilir ancak aynı zamanda kariyerimin ve hayatımın geri kalanında kullanabileceğim çok fazla bilgi edinebilirim." dedi.