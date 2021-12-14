Schumacher: "18 inç lastikler çok ağır ve çabuk kilitleniyor"

Formula 1, gelecek yıl 18 inç lastiklere geçiş yapacak ve yeni lastikler eskisine kıyasla daha ağır olacak.

Jantlar büyüdüğü gibi, lastiklerin yapısı da önceki yıllara kıyasla değişecek ve bu yüzden sürücüler, lastik tarafında da yepyeni zorluklarla karşı karşıya kalacak.

Haas pilotu Mick Schumacher, bugün sezon sonu lastik testi kapsamında Yas Marina'da Haas'la pist çıktı ve 100 tur attığı salı gününü 1:28.499'luk turuyla son sırada tamamladı.

Günün ardından konuşan Schumacher, yeni lastiklerle alakalı ilk izlenimlerini paylaştı.

Schumacher şöyle dedi: "Yoğun bir gündü"

"Güç ünitesi sorunları nedeniyle, programımızı yeniden ayarlamamız gerekiyordu. Yine de yeterince tur atmayı ve yararlı bilgiler toplamayı başardım. Umarım bu bilgiler gelecek yıla hazırlanmamıza yardımcı olur."

"Yeni 18 inçlik lastikler 13 inçlik lastiklere kıyasla çok ağırlar. Virajlarda bunu tam anlamıyla hissedebiliyorsunuz."

"Test boyunca ön lastikleri kilitlemekten kaçınmak kolay değildi."

"Sanırım önümüzdeki sezon, tekerleklerin altında çıkan çok fazla duman göreceğiz. En azından benim tahminim bu yönde."

"Yanılıyorsam harika olur."

"Umarım yeni lastikler sayesinde gelecek yıl birbirimizle savaşabiliriz." dedi.

Mick Schumacher, Haas VF-21 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images