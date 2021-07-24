Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Hamilton'ın kullandığı McLaren MP4-25A 4,8 milyon sterline satıldı
Formula 1 / Britanya GP Haberler

Schumacher, Silverstone yarışında Vettel'in sürüşünden dersler çıkarmaya çalışmış

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mick Schumacher, Silverstone yarışında spin attıktan sonra geriye düşen Sebastian Vettel'i pist üstünde takip ederek, Alman pilotun sürüş tarzı konusunda kendisinden bir şeyler öğrenmeye çalıştığını söyledi.

Schumacher, Silverstone yarışında Vettel'in sürüşünden dersler çıkarmaya çalışmış

Sebastian Vettel, pazar günü gerçekleştirilen yarışta Fernando Alonso ile pozisyon mücadelesi verirken aracının kontrolünü kaybetmiş ve spin atmıştı.

Bu spin, Alman pilotu gridin arkasına düşürdü ve burada, Mick Schumacher'le mücadele etti.

Vettel sezon başından bu yana Mick'e montorluk yapıyor ve gelişimi için vatandaşına öğütler veriyor.

Fakat Schumacher, Vettel'i ilk kez pist üstünde takip ettiği için kendisinden yeni şeyler öğrenme fırsatı yakalamış oldu.

Schumacher şöyle dedi: "Doğruyu söylemek gerekirse [Seb'in] yarışının maalesef istediği gibi gitmediğini gördüm ki bu gerçekten üzücü bir şey."

"Önümde olduğunda ona hiçbir şekilde meydan okumaya çalışmadım çünkü daha hızlı gideceğini biliyordum."

"Bu sebeple onu engellemekten ziyade, ondan bir şeyler öğrenmeye çalışıyordum."

Schumacher, bu yıl ikinci kez bir yarışı Nikita Mazepin'in ardında bitirdi ve özellikle lastik yönetimi anlamında hata yaptığını düşünüyor.

Schumacher, "Kolay değildi. Maalesef lastikler ve sahip olduğumuz yaklaşım anlamında biraz zorlandık. Bundan dersler çıkarmalı ve Budapeşte'de yeniden daha güçlü olmaya çalışmalıyız."

"Takım olarak ilk birkaç turda lastiklerin aşırı ısınmasını engellemeye çalışıyorduk ve Nikita ilk birkaç turda biraz daha fazla zorlayabiliyordu ve buna rağmen lastikleri olması gereken arlıkta tutmayı başarıyordu."

"Bu yüzden bunun nasıl ve neden olduğunu analiz etmem gerekiyor. Çünkü daha hızlı gidebilirdim." dedi.

Haas bu yıl Williams ile beraber şampiyonada puan alamayan iki takımdan birisi konumunda yer alıyor.

paylaşım
yorumlar
Hamilton'ın kullandığı McLaren MP4-25A 4,8 milyon sterline satıldı

Önceki haber

Hamilton'ın kullandığı McLaren MP4-25A 4,8 milyon sterline satıldı
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes, Macaristan GP'nin çok daha zor geçmesini bekliyor

9 s
2
Formula 1

Hamilton'ın kullandığı McLaren MP4-25A 4,8 milyon sterline satıldı

1 s
3
Formula 1

Leclerc: "Budapeşte'de kazanacağımızı düşünmek fazla iyimser olur"

2 s
4
Formula 1

Red Bull, 1.8 milyon dolarlık hasarın ardından olayın yeniden incelenmesini talep edebilir

23 s
5
Formula 1

Sainz: "McLaren, geçilmesi en zor araçlardan birisi"

4 s
Son Haberler
Schumacher, Silverstone yarışında Vettel'in sürüşünden dersler çıkarmaya çalışmış
F1

Schumacher, Silverstone yarışında Vettel'in sürüşünden dersler çıkarmaya çalışmış

51dk
Hamilton'ın kullandığı McLaren MP4-25A 4,8 milyon sterline satıldı
F1

Hamilton'ın kullandığı McLaren MP4-25A 4,8 milyon sterline satıldı

1 s
Leclerc: "Budapeşte'de kazanacağımızı düşünmek fazla iyimser olur"
F1

Leclerc: "Budapeşte'de kazanacağımızı düşünmek fazla iyimser olur"

2 s
Brown: "McLaren'ın 2024 yılında hiçbir mazereti kalmayacak"
F1

Brown: "McLaren'ın 2024 yılında hiçbir mazereti kalmayacak"

2 s
Sainz: "McLaren, geçilmesi en zor araçlardan birisi"
F1

Sainz: "McLaren, geçilmesi en zor araçlardan birisi"

4 s
Son Videolar
Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı? 07:45
Formula 1
21 Tem 2021

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı?

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli 14:30
Formula 1
20 Tem 2021

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi 01:01
Formula 1
18 Tem 2021

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi

Britanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
17 Tem 2021

Britanya GP grid pozisyonları

Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli  02:02
Formula 1
17 Tem 2021

Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli 

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Hamilton'ın kullandığı McLaren MP4-25A 4,8 milyon sterline satıldı Britanya GP
Formula 1

Hamilton'ın kullandığı McLaren MP4-25A 4,8 milyon sterline satıldı

Leclerc: "Budapeşte'de kazanacağımızı düşünmek fazla iyimser olur" Britanya GP
Formula 1

Leclerc: "Budapeşte'de kazanacağımızı düşünmek fazla iyimser olur"

Brown: "McLaren'ın 2024 yılında hiçbir mazereti kalmayacak" Britanya GP
Formula 1

Brown: "McLaren'ın 2024 yılında hiçbir mazereti kalmayacak"

Çok Okunanlar Bugün

Mercedes, Macaristan GP'nin çok daha zor geçmesini bekliyor
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Macaristan GP'nin çok daha zor geçmesini bekliyor

Hamilton'ın kullandığı McLaren MP4-25A 4,8 milyon sterline satıldı
Formula 1 Formula 1

Hamilton'ın kullandığı McLaren MP4-25A 4,8 milyon sterline satıldı

Leclerc: "Budapeşte'de kazanacağımızı düşünmek fazla iyimser olur"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Budapeşte'de kazanacağımızı düşünmek fazla iyimser olur"

Red Bull, 1.8 milyon dolarlık hasarın ardından olayın yeniden incelenmesini talep edebilir
Formula 1 Formula 1

Red Bull, 1.8 milyon dolarlık hasarın ardından olayın yeniden incelenmesini talep edebilir

Sainz: "McLaren, geçilmesi en zor araçlardan birisi"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "McLaren, geçilmesi en zor araçlardan birisi"

Schumacher, Silverstone yarışında Vettel'in sürüşünden dersler çıkarmaya çalışmış
Formula 1 Formula 1

Schumacher, Silverstone yarışında Vettel'in sürüşünden dersler çıkarmaya çalışmış

Binotto: “Ferrari’nin gerçek hızını göstermesi için temiz havaya ihtiyacı var”
Formula 1 Formula 1

Binotto: “Ferrari’nin gerçek hızını göstermesi için temiz havaya ihtiyacı var”

WSBK Assen: Kırmızı bayrak altında biten yarışı Rea kazandı, Toprak üçüncü oldu
World Superbike World Superbike

WSBK Assen: Kırmızı bayrak altında biten yarışı Rea kazandı, Toprak üçüncü oldu

Son Haberler

Schumacher, Silverstone yarışında Vettel'in sürüşünden dersler çıkarmaya çalışmış
Formula 1 Formula 1

Schumacher, Silverstone yarışında Vettel'in sürüşünden dersler çıkarmaya çalışmış

Hamilton'ın kullandığı McLaren MP4-25A 4,8 milyon sterline satıldı
Formula 1 Formula 1

Hamilton'ın kullandığı McLaren MP4-25A 4,8 milyon sterline satıldı

Leclerc: "Budapeşte'de kazanacağımızı düşünmek fazla iyimser olur"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Budapeşte'de kazanacağımızı düşünmek fazla iyimser olur"

Brown: "McLaren'ın 2024 yılında hiçbir mazereti kalmayacak"
Formula 1 Formula 1

Brown: "McLaren'ın 2024 yılında hiçbir mazereti kalmayacak"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.