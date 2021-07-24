Schumacher, Silverstone yarışında Vettel'in sürüşünden dersler çıkarmaya çalışmış

Sebastian Vettel, pazar günü gerçekleştirilen yarışta Fernando Alonso ile pozisyon mücadelesi verirken aracının kontrolünü kaybetmiş ve spin atmıştı.

Bu spin, Alman pilotu gridin arkasına düşürdü ve burada, Mick Schumacher'le mücadele etti.

Vettel sezon başından bu yana Mick'e montorluk yapıyor ve gelişimi için vatandaşına öğütler veriyor.

Fakat Schumacher, Vettel'i ilk kez pist üstünde takip ettiği için kendisinden yeni şeyler öğrenme fırsatı yakalamış oldu.

Schumacher şöyle dedi: "Doğruyu söylemek gerekirse [Seb'in] yarışının maalesef istediği gibi gitmediğini gördüm ki bu gerçekten üzücü bir şey."

"Önümde olduğunda ona hiçbir şekilde meydan okumaya çalışmadım çünkü daha hızlı gideceğini biliyordum."

"Bu sebeple onu engellemekten ziyade, ondan bir şeyler öğrenmeye çalışıyordum."

Schumacher, bu yıl ikinci kez bir yarışı Nikita Mazepin'in ardında bitirdi ve özellikle lastik yönetimi anlamında hata yaptığını düşünüyor.

Schumacher, "Kolay değildi. Maalesef lastikler ve sahip olduğumuz yaklaşım anlamında biraz zorlandık. Bundan dersler çıkarmalı ve Budapeşte'de yeniden daha güçlü olmaya çalışmalıyız."

"Takım olarak ilk birkaç turda lastiklerin aşırı ısınmasını engellemeye çalışıyorduk ve Nikita ilk birkaç turda biraz daha fazla zorlayabiliyordu ve buna rağmen lastikleri olması gereken arlıkta tutmayı başarıyordu."

"Bu yüzden bunun nasıl ve neden olduğunu analiz etmem gerekiyor. Çünkü daha hızlı gidebilirdim." dedi.

Haas bu yıl Williams ile beraber şampiyonada puan alamayan iki takımdan birisi konumunda yer alıyor.