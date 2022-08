Schmitz: "Her iki Red Bull pilotu da stratejiyle yakından ilgileniyor"

Haberi dinle

Yaz arasına her iki şampiyonada da lider konumunda giren Red Bull'un başarısında, Max Verstappen'in Macaristan'da, Sergio Perez'in ise Monako'da galibiyete ulaşmasını sağlayan stratejistlerin payı büyük.

Övgünün büyük kısmını toplayan isim ise son zamanlarda ismini sık sık duyduğumuz Baş Stratejist Hannah Schmitz.

Red Bull: Beyond the Ordinary podcast'ine konuşan ve hem sürücüler, hem de karar alma süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Schmitz, "Her iki sürücümüz de öne sürdüğünüz strateji ve planları anlamakla kesinlikle çok ilgileniyorlar."

"Ayrıca tüm hız analizleriyle ve olup biten her şeyle gerçekten ilgileniyorlar. Her konu hakkında çok fazla soru soruyorlar, dolayısıyla tamamen meşguller."

"Yine de şunu söyleyebilirim, hiç kötü bir sürücüyle ya da stratejilerle ilgilenmeyen biriyle çalışmadım, çünkü günün sonunda stratejinin yarış üzerinde büyük etkisi olabilir."

"Yarış mühendisleri bireysel sürücüleriyle çok yakın çalışıyorlar, onları anlıyorlar ve onlara ihtiyaç duydukları bilgiyi nasıl vereceklerini biliyorlar."

"Stratejistler olarak biz de onlara brifing veriyoruz, hafta sonu boyunca brifinglerimiz var, bunların en önemlileri ise sıralama ve yarış öncesi veriliyor."

"Brifinglerin daha çok tartışma havasında geçmesini istiyoruz, dolayısıyla önce 'bu bizim planımız' diyerek açıklama yapıyoruz, insanların bir şeyler hakkında fikirlerini soruyoruz, son olarak da insanların karar alma sürecine dahil olduğundan ve yaptığımız şeylerin arkasındaki mantığı bildiğinden emin oluyoruz. Takım olarak çalışabilmeyi kesinlikle olumlu buluyoruz."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Red Bull Content Pool