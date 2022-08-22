Schmitz: "Her iki Red Bull pilotu da stratejiyle yakından ilgileniyor"
Red Bull Baş Stratejisti Hannah Schmitz, takımın işleyişi hakkında birtakım bilgiler verirken, stratejilere uyum sağlayabilen pilotlarını övdü.
Yaz arasına her iki şampiyonada da lider konumunda giren Red Bull'un başarısında, Max Verstappen'in Macaristan'da, Sergio Perez'in ise Monako'da galibiyete ulaşmasını sağlayan stratejistlerin payı büyük.
Övgünün büyük kısmını toplayan isim ise son zamanlarda ismini sık sık duyduğumuz Baş Stratejist Hannah Schmitz.
Red Bull: Beyond the Ordinary podcast'ine konuşan ve hem sürücüler, hem de karar alma süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Schmitz, "Her iki sürücümüz de öne sürdüğünüz strateji ve planları anlamakla kesinlikle çok ilgileniyorlar."
"Ayrıca tüm hız analizleriyle ve olup biten her şeyle gerçekten ilgileniyorlar. Her konu hakkında çok fazla soru soruyorlar, dolayısıyla tamamen meşguller."
"Yine de şunu söyleyebilirim, hiç kötü bir sürücüyle ya da stratejilerle ilgilenmeyen biriyle çalışmadım, çünkü günün sonunda stratejinin yarış üzerinde büyük etkisi olabilir."
"Yarış mühendisleri bireysel sürücüleriyle çok yakın çalışıyorlar, onları anlıyorlar ve onlara ihtiyaç duydukları bilgiyi nasıl vereceklerini biliyorlar."
"Stratejistler olarak biz de onlara brifing veriyoruz, hafta sonu boyunca brifinglerimiz var, bunların en önemlileri ise sıralama ve yarış öncesi veriliyor."
"Brifinglerin daha çok tartışma havasında geçmesini istiyoruz, dolayısıyla önce 'bu bizim planımız' diyerek açıklama yapıyoruz, insanların bir şeyler hakkında fikirlerini soruyoruz, son olarak da insanların karar alma sürecine dahil olduğundan ve yaptığımız şeylerin arkasındaki mantığı bildiğinden emin oluyoruz. Takım olarak çalışabilmeyi kesinlikle olumlu buluyoruz."
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Isola: "Pist üstündeki rekabeti arttırmayı başardık"
Horner: "İşimden halen ilk günkü kadar çok zevk alıyorum"
Son Haberler
Audi, Sauber ile anlaştı, anlaşma Belçika'da duyurulabilir!
Motorsport-Total.com'un haberine göre, Audi ve Sauber 2026 sezonundan itibaren ortaklık kurmak için anlaşma sağladılar.
Haas pilotlarına göre dalgalanma artık sorun teşkil etmiyor
Kevin Magnussen ve Mick Schumacher, bir türlü gündemden düşmeyen dalgalanma sorununun artık sorun olmaktan çıktığını düşünmekteler.
Belçika Grand Prix'si hafta sonunda yağmurun etkisini göstermesi bekleniyor.
Geçen sene rekor seyirci çeken COTA, ilk sektöre yeni bir tribün inşa etti
COTA pist yönetimi, uzun süredir planlanan yeni tribünün inşaatının tamamlandığını duyurdu.