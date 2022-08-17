Schmitz: "Doğru stratejinin anahtarı sakinlik"
Red Bull'un Baş Stratejisti Hanna Schmitz, doğru stratejinin ardında sakinliğin yattığını düşünüyor.
Red Bull bu yıl sık sık doğru stratejileri seçmesi sayesinde Ferrari'yi geride bırakmayı başardı ve alınan kararların çoğunun ardından Hanna Schmitz vardı.
Son dönemde sosyal medyada taraftarlardan büyük ilgi gören Schmitz, son yarış Macaristan'da yine doğru hamleler yaptı.
Nadiren hata yapan Schmitz, Beyond the Ordinary podcast'inde kendilerini başarıya götüren sebepler hakkında konuştu.
Schmitz, “Bir plana göre çalışmayı, her duruma karşı önceden mümkün olduğunca hazırlıklı olmayı seviyorum."
"Ailemle bir yere gitmeyi planlıyorsak, ihtiyacım olan her şeyi bir gece önceden hazırlarım. Bu, yarış için de geçerli. Tüm olası sonuçları düşünerek birçok farklı senaryo üzerinde çalışıyorum."
"Yarıştaki olayların nasıl gelişeceğine ve bazı beklenmedik şeyler yaşanması halinde, sonucun ne olabileceğine dair her zaman bir planım oluyor."
"Stratejist olarak çalışmaya başladığım zaman, planımdan bağımsız şekilde, yarıştaki olaylara ayak uydurmayı ve yaklaşımımı değiştirmeyi öğrendim. Ne kadar çok yarışa katılırsam, o kadar çok tecrübe kazanıyorum."
"Ayrıca çok fazla meditasyon yapıyorum ve bu da yarışta baskının arttığı anlarda sakin kalmaya yardımcı oluyor."
"Stratejistin görevi, herkes bir şey hakkında heyecanlandığı zaman sakin kalmaktır. Bir keresinde bana, ellerinizi avuç içiniz aşağıya bakacak şekilde ters çevirirseniz, bunun sözlerinize ve kararlarınıza güven katacağı söylenmişti."
"Bazen yeniden odaklanmak adına yarış ortasında bunu yapıyorum. Sakin olmak bana göre bir stratejistin temel özellikleri arasında." dedi.
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