Schmitz: "Doğru stratejinin anahtarı sakinlik"

"Stratejist olarak çalışmaya başladığım zaman, planımdan bağımsız şekilde, yarıştaki olaylara ayak uydurmayı ve yaklaşımımı değiştirmeyi öğrendim. Ne kadar çok yarışa katılırsam, o kadar çok tecrübe kazanıyorum."

"Ayrıca çok fazla meditasyon yapıyorum ve bu da yarışta baskının arttığı anlarda sakin kalmaya yardımcı oluyor."

"Stratejistin görevi, herkes bir şey hakkında heyecanlandığı zaman sakin kalmaktır. Bir keresinde bana, ellerinizi avuç içiniz aşağıya bakacak şekilde ters çevirirseniz, bunun sözlerinize ve kararlarınıza güven katacağı söylenmişti."

"Bazen yeniden odaklanmak adına yarış ortasında bunu yapıyorum. Sakin olmak bana göre bir stratejistin temel özellikleri arasında." dedi.