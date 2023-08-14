Schmidt: "Hamilton, Ferrari'ye gitmenin sorunları çözmeyeceğini biliyor"

Yeni kuralların devreye girmesinden bu yana gerileyen Mercedes, başarılı pilot kadrosuna rağmen bir türlü istenen sonuçları elde edemedi.

Son 1.5 sezondur sadece iki pole pozisyonu ve bir galibiyet elde edebilen takım, Hamilton'ı sekizinci şampiyonluk hedefine de taşıyamadı.

Hamilton'ın sözleşmesi bu sezon sona eriyor ve beklenti her şeye rağmen takımda kalması yönünde, ancak ayrılabileceğine yönelik iddialar da mevcut.

En çok dillendirilen seçenek Ferrari idi; fakat son haberler, Hamilton'ın bizzat CEO John Elkann tarafından yapılan teklifi reddettiği yönünde.

Son iddiaları yorumlayan Michael Schmidt ise Hamilton'ın olumsuz yanıt vermesinin sebebi olarak Ferrari'nin de içinde bulunduğu sorunları gösteriyor.

Geçen yıla çok iyi başlayan ve ilk üç yarışta iki galibiyet alan Ferrari, o dönemden beri sürekli gerilemekte ve kendi içindeki farklı sorunlarla da boğuşmakta.

Schmidt, "Hamilton'ın zeki bir adam olduğunu düşünüyorum."

"Maranello'da ona iki kat para verseler bile işlerin daha iyi gitmeyeceğini çok iyi biliyor. Ferrari performans olarak Mercedes'in önünde değil."

"Mercedes'teki her sorun Ferrari'de katlanarak artacaktır çünkü Ferrari daha fazla göz önünde." dedi.