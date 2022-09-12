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53 turluk Monza yarışına pole pozisyonundan başlamasına rağmen Ferrari pilotu Charles Leclerc, yarış esnasında Max Verstappen'in temposuna yetişemedi.

Bu tempo eksikliğinin farkında olan Ferrari stratejistleri, 12. turda giren sanal güvenlik aracıyla erken pit stop zarı atarak Leclerc'i pite çağırdı. Bu durum, Leclerc'in yarış stratejisinin iki pit stopa çevrilmesine sebep oldu.

Ancak Monakolu pilot, ikinci pit stopunun ardından takılan sıfır set yumuşak lastiklere rağmen lider Verstappen'i yakalamayı başaramadı.

Ricciardo'nun yarış dışı kalmasıyla güvenlik aracı yarışa dahil olduğunda Leclerc ve Verstappen arasında 16 saniyelik bir fark vardı. Ancak yarışın yeniden başlaması için yeterli tur kalmamıştı ve yarış bu şekilde güvenlik aracı arkasında sona erdi.

Takım patronu Binotto, Red Bull'un RB18 aracının hızının çok yüksek olduğunu ve bu yüzden Leclerc'in stratejisinde risk almanın takıma bir şey kaybettirmediğini belirtti.

Binotto, "Red Bull çok daha hızlıydı, aynı stratejiyle onları asla yenemezdik."

"İki pit stop stratejisi yanlış değildi çünkü yarışın son noktalarında neler olacağını asla bilemezsiniz."

"Bu bizim için, risk olmadan poker oynamak gibiydi."

"Macaristan Grand Prix'sinden bu yana, Red Bull sıralamada olmasa da yarışlarda bizden çok daha hızlı."

"Lastiklerimiz onlara kıyasla daha çabuk aşınıyor. Bizden çok daha iyi bir dengeye sahipler. Bu durumu anlamak için daha çok çalışmamız gerekiyor." dedi.

Leclerc, takımın kendi evinde ikinci sıraya yerleşmek zorunda kaldı. 24 yaşındaki pilot, takımlar şampiyonasında Verstappen'in 116 puan gerisinde yer alıyor.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, makes a pit stop Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Auto Motor und Sport'tan Michael Schmidt, Ferrari'nin en büyük sorununun lastik aşınması olduğunu söylüyor.

Schmidt, "Ferrari artık yarış kazanamaz. Pole pozisyonu için yeterliler fakat yarış için değiller."

"Araç hala hızlı fakat inanılmaz derecede lastik aşınması yaşıyorlar. Bu durum, tüm avantajı Verstappen'in eline bırakıyor."

"Leclerc Tifosi'ye umut vermiş olsa bile, elbette Monza bir istisna yaşanmayacaktı." dedi.

Ferrari, aerodinamik sorunundan ve aracın daha fazla yere basma kuvvetine ihtiyacı olmasından şüpheleniyor ve bu yönde ayarlamalar yapıyor.

Leclerc pazar günü bir pozisyon kaybederken, takım arkadaşı Sainz gridin arka sıralarından başlayıp 4. sıraya kadar yükseldi.

İspanyol pilot Sainz, takımlar şampiyonasında 187 puanla 5. sırada. Ferrari ise Red Bull'un 139 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.