Schmidt: "Birkaç yıl içinde Verstappen'in Schumacher ve Senna'dan daha iyi olduğunu söyleyebiliriz"

Verstappen, Cidde pistinde harika bir performans sergileyerek arka arkaya dokuzuncu gaibiyetini elde etti ve geçen yıl Sebastian Vettel'den devraldığı rekoru tekrarlamasına sadece bir galibiyet kaldı.

Formel Schmidt'e konuşan Michael, "Max'in üstünlüğü geçmişten daha da belirgin ve bu kesinlikle araçların Schumacher'in kullandığı günlere kıyasla çok daha güvenilir olmasıyla da ilgili."

"Hatta Ayrton Senna ve Jim Clark'ın günlerine kıyasla çok daha fazla."

"O zamanlar dayanıklılık sorunları, bugünkünden daha önemli bir rol oynuyordu. Bazen teknik bir sorun oluyordu ya da doğru stratejiyi seçemiyorlardı."

"Artık böyle şeyler pek olmuyor. Red Bull neredeyse Verstappen kadar mükemmel. Araç tank gibi ve motor da öyle.

"Şu anda onu yenebilecek birini göremiyorum. Eğer ilk sıradan start alır, harika bir başlangıç yapar ve hiç hata yapmazsa, bu adamı kimin yenebileceğini hayal etmek zor."

Sergio Perez, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, on stage at the Fan Forum

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images