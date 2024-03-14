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Formula 1

Schmidt: "Birkaç yıl içinde Verstappen'in Schumacher ve Senna'dan daha iyi olduğunu söyleyebiliriz"

Formula 1 tarihinde pek çok baskın pilot oldu ama Michael Schmidt'e göre hiçbiri Max Verstappen kadar üstün değildi.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, on the podium

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, on the podium

Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen, Cidde pistinde harika bir performans sergileyerek arka arkaya dokuzuncu gaibiyetini elde etti ve geçen yıl Sebastian Vettel'den devraldığı rekoru tekrarlamasına sadece bir galibiyet kaldı.

Formel Schmidt'e konuşan Michael, "Max'in üstünlüğü geçmişten daha da belirgin ve bu kesinlikle araçların Schumacher'in kullandığı günlere kıyasla çok daha güvenilir olmasıyla da ilgili."

"Hatta Ayrton Senna ve Jim Clark'ın günlerine kıyasla çok daha fazla."

"O zamanlar dayanıklılık sorunları, bugünkünden daha önemli bir rol oynuyordu. Bazen teknik bir sorun oluyordu ya da doğru stratejiyi seçemiyorlardı."

"Artık böyle şeyler pek olmuyor. Red Bull neredeyse Verstappen kadar mükemmel. Araç tank gibi ve motor da öyle.

"Şu anda onu yenebilecek birini göremiyorum. Eğer ilk sıradan start alır, harika bir başlangıç yapar ve hiç hata yapmazsa, bu adamı kimin yenebileceğini hayal etmek zor."

Sergio Perez, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, on stage at the Fan Forum

Sergio Perez, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, on stage at the Fan Forum

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"O kesinlikle olağanüstü bir fenomen ve muhtemelen iki ya da üç yıl içinde Schumacher ya da Senna'dan biraz daha iyi olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Verstappen, katıldığı 188 yarışın 100'ünde podyuma çıkarak harika bir istatistik yakalamış oldu.

Schmidt, "Bu çılgınca bir istatistik ve ayrıca artık hata yapmadığını da belirtmek gerekir."

"Kariyerinin başında ara sıra yaptığı hatalar ona birkaç sıraya ya da puana mâl oluyordu ama artık böyle şeyler olmuyor."

"Schumacher ve Senna bazen hata yapıyorlardı ama şu anda Verstappen'in hata yaptığını ya da  aracını duvara çarptığını görmüyorum."

"Bu hayal bile edilemez." dedi.

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