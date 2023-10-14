Schiff: "Verstappen'in zayıf noktası, her zaman daha fazlasını istemesi"
Sky Sports F1 yorumcusu Naomi Schiff'e göre Max Verstappen'in kazanma tavrı aslında onun 'zayıf noktası' olabilir.
Verstappen'in griddeki en hırslı pilotlardan biri oluşu ve kazanmaya açlığı herkes tarafından biliniyor.
Bu onu üç dünya şampiyonluğuna taşımış olsa da, Sky uzmanı Schiff bunun aynı zamanda onun 'zayıf noktası' olabileceğine inanıyor.
Verstappen'in kendi yararına olacağına inandığı durumlarda takım emirlerine karşı geldiği pek çok örnek var. Bunun en son örneği geçen yıl Sao Paulo'da yaşanmış ve Hollandalı pilot, Meksikalı pilotun puanlara Verstappen'den daha fazla ihtiyacı olmasına rağmen Sergio Perez'e pozisyon vermeyi reddetmişti.
Schiff'e göre bu durum onu olması gerekenden daha fazla 'riskli durumlara' sokuyor.
Sky Sports F1'e konuşan Schiff, "Şu anda Max'i ya da takımı gerçekten suçlayamazsınız, yanlış bir adım atmadılar."
"Singapur aracın hızlı olmadığı özel bir durumdu ama bunun dışında takım her seferinde görevini yerine getirdi."
"Bence her seferinde daha fazlasını istemesi ve açlığı onun zayıf noktası olabilir çünkü gerekmediği halde kendini çok riskli durumlara soktu."
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, leaves his pit box after a stop
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
"Ama bu bizim görmeyi sevdiğimiz mücadele ruhu ve bence onun bu kadar hızlı olmasının bir nedeni de bu."
Schiff'e yayında eşlik eden Nico Rosberg, Verstappen'in son şampiyonluğunun ardından 'tüm zamanların en iyilerine' doğru ilerlediğini öne sürdü.
2016 Dünya Şampiyonu, "Mutlak büyüklüğe tanıklık ediyoruz."
"Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Aryton Senna gibi tüm zamanların en iyilerine yaklaşıyor. Gösterdiği performans, tutarlılık ve isabet inanılmaz. Gerçek dışı." dedi.
Verstappen ile Rosberg'in eski takım arkadaşı Hamilton arasındaki benzerliklere gelince, Alman pilot aralarında pek çok benzerlik görebildiğini söyledi.
Rosberg, "Saf hız açısından pek çok benzerlik var, çok benzer olduklarını söyleyebilirim."
"Saldırganlık açısından belki Max biraz daha agresif. Yine de Lewis'i son yarışta kendi takım arkadaşı George Russell'a karşı izlediğinizde, onun da nasıl tekerlek tekerleğe gideceğini bildiğini görüyorsunuz."
Son Haberler
Russell, Mercedes’te Hamilton tarafından "zorlanmasından" memnun
Russell, Mercedes’te Hamilton tarafından "zorlanmasından" memnun Russell, Mercedes’te Hamilton tarafından "zorlanmasından" memnun
Audi’nin Formula 1’e katılmaktan vazgeçme söylentilerine cevap gecikmedi
Audi’nin Formula 1’e katılmaktan vazgeçme söylentilerine cevap gecikmedi Audi’nin Formula 1’e katılmaktan vazgeçme söylentilerine cevap gecikmedi
McLaren: "'Eşsiz yetenek' Piastri, Norris için bir 'referans'"
McLaren: "'Eşsiz yetenek' Piastri, Norris için bir 'referans'" McLaren: "'Eşsiz yetenek' Piastri, Norris için bir 'referans'"
Red Bull: "Newey, er ya da geç aracı geliştirmenin bir yolunu bulur"
Red Bull: "Newey, er ya da geç aracı geliştirmenin bir yolunu bulur" Red Bull: "Newey, er ya da geç aracı geliştirmenin bir yolunu bulur"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar