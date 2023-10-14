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Schiff: "Verstappen'in zayıf noktası, her zaman daha fazlasını istemesi"

Sky Sports F1 yorumcusu Naomi Schiff'e göre Max Verstappen'in kazanma tavrı aslında onun 'zayıf noktası' olabilir.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, lifts the winners trophy

Verstappen'in griddeki en hırslı pilotlardan biri oluşu ve kazanmaya açlığı herkes tarafından biliniyor.

Bu onu üç dünya şampiyonluğuna taşımış olsa da, Sky uzmanı Schiff bunun aynı zamanda onun 'zayıf noktası' olabileceğine inanıyor.

Verstappen'in kendi yararına olacağına inandığı durumlarda takım emirlerine karşı geldiği pek çok örnek var. Bunun en son örneği geçen yıl Sao Paulo'da yaşanmış ve Hollandalı pilot, Meksikalı pilotun puanlara Verstappen'den daha fazla ihtiyacı olmasına rağmen Sergio Perez'e pozisyon vermeyi reddetmişti.

Schiff'e göre bu durum onu olması gerekenden daha fazla 'riskli durumlara' sokuyor.

Sky Sports F1'e konuşan Schiff, "Şu anda Max'i ya da takımı gerçekten suçlayamazsınız, yanlış bir adım atmadılar."

"Singapur aracın hızlı olmadığı özel bir durumdu ama bunun dışında takım her seferinde görevini yerine getirdi."

"Bence her seferinde daha fazlasını istemesi ve açlığı onun zayıf noktası olabilir çünkü gerekmediği halde kendini çok riskli durumlara soktu."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, leaves his pit box after a stop

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, leaves his pit box after a stop

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Ama bu bizim görmeyi sevdiğimiz mücadele ruhu ve bence onun bu kadar hızlı olmasının bir nedeni de bu."

Schiff'e yayında eşlik eden Nico Rosberg, Verstappen'in son şampiyonluğunun ardından 'tüm zamanların en iyilerine' doğru ilerlediğini öne sürdü.

2016 Dünya Şampiyonu, "Mutlak büyüklüğe tanıklık ediyoruz." 

"Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Aryton Senna gibi tüm zamanların en iyilerine yaklaşıyor. Gösterdiği performans, tutarlılık ve isabet inanılmaz. Gerçek dışı." dedi.

Verstappen ile Rosberg'in eski takım arkadaşı Hamilton arasındaki benzerliklere gelince, Alman pilot aralarında pek çok benzerlik görebildiğini söyledi.

Rosberg, "Saf hız açısından pek çok benzerlik var, çok benzer olduklarını söyleyebilirim." 

"Saldırganlık açısından belki Max biraz daha agresif. Yine de Lewis'i son yarışta kendi takım arkadaşı George Russell'a karşı izlediğinizde, onun da nasıl tekerlek tekerleğe gideceğini bildiğini görüyorsunuz."

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