Scheckter: "Kyalami, pist yönetimi açgözlülük yapmasa takvimdeydi

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Son dönemde daha geniş bir coğrafyada faaliyet göstermek için ciddi adımlar atan F1 yönetimi, bu kapsamda Afrika'ya dönüş çalışmalarına başlamış ve Güney Afrika GP'sini geri getirmek için Kyalami pist yönetimi ile anlaşmaya epey yaklaşmıştı.

Ancak görüşmeler bir anda durdu ve F1 bu konudaki planları şimdilik askıya aldı.

Güney Afrikalı tek F1 şampiyonu olması nedeniyle Afrika motor sporları camiasında önemli bir yere sahip olan Jody Scheckter ise görüşmelerin durmasının tek sebebi olarak pist yönetiminin açgözlülüğünü gösteriyor.

Total Motorsport'a konuşan Scheckter, "Bizzat işin içindeydim, yeğenim altı yıl boyunca bu iş üzerinde çalıştı."

"Anlaşma hazırdı, ta ki pist yönetimi her şeyi devralmak isteyene ve 500.000 dolardan 2 milyon dolar bandına çıkana kadar."

"F1 yönetimi imza için gelmişti, arkalarında hükümet desteği ve Güney Afrika'nın en zengin insanlarından bazıları vardı. Her şey yerli yerindeydi, ancak pist yönetimi açgözlülük yaptı."

"Kısa süre sonra F1 heyeti müzakerelerden çekildi, ardından işlerin zora girdiğini anlayan hükümet de çekildi ve her şey sona erdi." dedi.