Scheckter, F1 Dünya Şampiyonluğu kazandığı aracı satışa çıkarıyor

Güney Afrikalı pilot, 1972'den 1980'e kadar süren F1 kariyeri boyunca 111 startta 10 yarış kazanmıştı.

74 yaşındaki Scheckter, kişisel koleksiyonundan 12 otomobili RM Sotheby's Monaco'da 11 Mayıs'ta düzenlenecek açık arttırmada satışa çıkaracak.

Açık arttırmanın en önemli parçası, Enzo Ferrari'nin hayattayken son pilotlar şampiyonluğunu gördüğü araç olan zemin etkili 1979 Ferrari 312 T4.

Şasi numarası 040 olan bu özel araç, üretilen beş 312 T4'ün dördüncüsüydü; sadece Scheckter tarafından kullanılan bu araç, Belçika ve Monako GP'lerinde arka arkaya zaferler kazandı.

Scheckter ayrıca takım arkadaşı Gilles Villeneuve ile ilk iki sırayı alarak Ferrari'nin ev sahibi olduğu Monza GP'de hem pilotlar hem de takımlar şampiyon olarak sevinci ikiye katlamıştı.

Üç litrelik sıralı 12 silindirlik motora sahip otomobili 1982 yılında takımdan satın alan Scheckter'in aracının satış öncesi tahmini değeri 4,45 ila 5 milyon sterlin arasında değişiyor.

Ayrıca Scheckter'in F1'deki ilk yarışına çıktığı ve ertesi yıl dokuzuncu sırada bitirdiği Amerika Birleşik Devletleri GP'sinde kullandığı 1971 model McLaren M19A da açık artırmaya çıkıyor.

Jody Scheckter, Tyrrell 007 Photo by: David Phipps

Ayrıca McLaren M19A'nın koltuğunda Denny Hulme, Jackie Oliver, Mark Donohue, Peter Revson ve Brian Redman da oturmuştu.

Scheckter ayrıca, kendisini dört kez podyuma çıkaran ve 1976 İsveç GP'sini kazanırken kullandığı ve altı tekerlekli olmasıyla ünlü Tyrrell P34'ün 2008 model bir rekreasyonunu da satıyor.

Scheckter'in F1 pilotlar şampiyonasında ikinci olduğu Harvey Postlethwaite tarafından kaleme alınan 1977 Wolf WR1 ile birlikte 1973 McLaren M23 ve 1975 Tyrrell 007 ile birlikte müzayedede yer alıyor.

Scheckter F1 dışında, iki Formula 2 aracı (1972 McLaren M21; 1973 Rondel M1) ve 1971 Merlyn Mk21 Formula 3 aracını da satışa çıkarıyor.

Ayrıca, 1970 İngiliz Formula Ford şampiyonluğunu kazanan 1969 Merlyn Mk11a, 1974 Trojan T101 Formula 5000 şampiyonluğunu kazanan ve saygın Targa Florio yol yarışının 1961 ve 1963 edisyonlarında mücadele eden 1960 Alfa Romeo Giulietta SZ spor arabası da satışa çıkıyor.

12 araçlık bu satışın tahmini değerinin 10,9 milyon sterlin olduğu söyleniyor.