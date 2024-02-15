Scarborough, SF-24'ün tasarımının 2023 yılına ait olduğunu düşünüyor

Hamilton şubat ayının başında, sekizinci Dünya Şampiyonluğu'nun peşinde koşarken 2025 yılında Ferrari'ye katılacağını açıkladı ve Mercedes ile olan uzun, başarılı birlikteliğine son verdi.

İngiliz pilotun bu kararı, Ferrari'nin uzun süren şampiyonluk hasretine rağmen geldi. Kimi Raikkonen, Hamilton'ın ilk F1 sezonu olan 2007'de Ferrari adına Dünya Şampiyonu olan son pilot.

Takımların 2024 araçları, 2026'daki bir sonraki büyük düzenleme değişiklikleri öncesinde gelecek yılın hazırlığını yaparken, Hamilton'ın Ferrari ile kazanma umutları için takımın bu sezon boyunca umut verici adımlar atması çok önemli.

Ancak, saygın teknik analist Craig Scarborough, Ferrari'nin yeni aracının salı günü lansmanının ardından SF-24 hakkındaki fikirlerini paylaştı. Şahlanan At'ın artık rakipleri arasında yaygın olan teknik gelişimleri benimsemekte yavaş kalmasıyla geçtiğimiz sezona ait bir araç gibi göründüğünü iddia etti.

SF-24 hakkında F1 yorumcusu Peter Windsor'ın YouTube kanalına konuşan Scarborough, "Geçen yılki araçlarına göre radikal bir evrim geçirmişler ama bu yıl ürettikleri araç bana 2023 model bir araç gibi görünüyor."

"Herkesin gittiği uç noktalara gitmiş gibi görünmüyorlar. Bu yüzden ilk tahminim bunun Ferrari'nin aradığı adım olmayabileceği yönünde."

"Bununla birlikte, geçen yılı çok iyi bir konumda bitirdiler. Lastik yönetimi ve aracın dengeli olması konusunda çok ilerleme kaydettiler. Fiorano'da attıkları turlardan anlayamadığımız şey, araçta gerçekte neler yaptıkları, özellikle de en önemli şey olan zeminde neler yaptıklarıdır."

"Şu an bunu değerlendiremeyiz. Ama SF-24'te gördüklerimiz beni biraz hayal kırıklığına uğrattı."

"Zeminde göremediğimiz değişiklikler var. Görebildiğimiz şey, sidepodlarla yaptıkları değişiklikler. Zeminin daha iyi çalışmasını sağlayarak bu sidepodların daha iyi performans vermesini istemişler."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Ferrari

"Ferrari'nin geçen yıl gerçekten zorlandığı bir diğer konu da, muhtemelen yere basma kuvveti eksikliğinden kaynaklanıyordu, lastik yönetimiydi."

"Her ne kadar sezon boyunca bu konuda gelişme kaydetseler de, yine de bazı yarışlarda onları rahatsız etti."

"İlginç olan, Ferrari'nin görebildiğimiz kadarıyla süspansiyonun ön ve arka dış kısımlarını gerçekten büyük ölçüde değiştirmemiş olması, yani süspansiyonda büyük geometrik değişiklikler yok. Bu yüzden umarım lastiklerin özellikle yarışta daha iyi çalışmasını sağlamanın başka yollarını bulmuşlardır."

"Gerçekten iyi geliştiler ama bu her zaman lastik performansı için madalyonun diğer yüzüdür."

"İyi sıralama yaparsanız, genellikle daha kötü yarışırsınız ve geçen yıl Red Bull lastikler üzerinde bir turluk performansa sahip olmadıkları konusunda oldukça açıktı, ancak yarış performanslarının tamamen Pirelli'lerin kontrolünde olduğunu gördük."

"Dolayısıyla Ferrari'nin bu araçta, şu ana kadar göremediğimiz büyük, bariz değişiklikler yapmadan ne bulduğunu sorgulamaya başlamalıyız."

"Ancak Fred Vasseur değişikliklerin çoğunun aracın görünmeyen kısmında olduğunu söyledi. Yani iç süspansiyon, zeminin şekli ve bunun gibi şeylerden bahsediyorsunuz. Bu nedenle bu aşamada yalnızca görebildiklerimizi değerlendirebiliriz." dedi.

Scarborough, daha geniş bir burun ve sidepodlar de dahil olmak üzere araçtaki bazı ilginç özellikleri değerlendirmeye devam etti. Ancak rakiplerinin çoğu tarafından kullanılan "su kaydırağı" sidepod tasarımını dahil etmedeki başarısızlık karşısında şaşkınlığa uğradı.

Ferrari'nin yeni sezonun açılış yarışlarında hatalarını anlayacağını ve takımın sezonu kurtarmak için "büyük" bir güncellemeye ihtiyaç duyacağını öngördü.

Scarborough, "Ferrari daha geniş bir burun tercih etti."

Ferrari SF-24 Fotoğraf: Ferrari

"İnsanların bu yıl burnu çok daha fazla şekillendireceklerini ve daha fazla aerodinamik etki elde etmeye çalışacaklarını düşünmüştüm."

"Bence pek çok takım çarpışma performansını arttırmak için burnu çok daha düz ve geniş tasarlıyor. Bu da burnun ön kanadın arka kenarıyla buluştuğu yerdeki basınçla gerçekten oynuyor."

"Bu, Red Bull'un gerçekten çözdüğü bir sorun. Zemine doğru giden hava akışına rotasyon uygulamak. Ferrari de biraz bu yönde hareket etti."

"Merak uyandıran şeylerden biri de sidepodların ön kısımları."

"Sidepodların ön kısımlarında 'underbite' dediğimiz, sidepodların üstten kapanmadığı bir yapı var. Bunun geometrisine baktığımızda, girişler geçen yıla göre özellikle daha yüksek veya daha dar görünmüyor. Kelimenin tam anlamıyla üst kısmı kesmişler gibi görünüyor."

"Ancak eskiden sidepodların içinde bulunan ve geçen yıl Ferrari'den dışarı çıkan küçük bir çıkıntı anlamına gelen yan darbe yapısını taşıdılar."

"Şimdi bunu herkesin sahip olduğu alana taşıdılar ve bu da sidepodların altına gerçekten büyük bir havanın akacağı bir boşluk koymalarını sağlıyor."

"Performans şimdi gerçekten burada ortaya çıkmaya başlıyor Çünkü zemin kenarının ön yarısını çok daha fazla çalıştırıyorlar, bu da onlara çok daha dengeli bir yere basma kuvveti sağlayacak. Çünkü neredeyse aracın ortasındaki ağırlık merkezinde yere basma kuvveti yaratıyor. Bu neredeyse fark edilmeyen büyük bir değişiklik."

"Sidepodlarda yapmadıkları şey, geçen yıl başta Aston Martin olmak üzere pek çok araçta büyük bir özellik olan büyük oluklara, büyük su kaydıraklarına, denememek oldu."

"Bu beni endişelendiriyor. Çünkü sidepodların şekli artık zemin ve süspansiyondan sonra ikincil belirleyici özelliklerden biri haline geliyor ve herkes sidepodlara bu olukları koyarak difüzöre çok daha fazla hava akışı sağlamaya çalışıyor."

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Davide Cavazza

"Ferrari bu konuda aşırıya kaçmadı ve bunu yapmamaları için bir neden göremiyorum. Bu yüzden şöyle düşünüyorsunuz: 'Akıllarında ne var? Neden bunu denemiyorlar?"

"Bunun nedeni soğutma değil. Çünkü günümüzde sidepod'ların hacmi olması gerekenden çok daha büyük. Çünkü sidepod'ların şeklini kısmen eskiden bargeboard'ların yaptığı gibi ön lastiklerin oluşturduğu türbülanslı havayı otomobilin geri kalanından uzak tutmak için kullanıyorlar."

"Yine, Ferrari'nin herkesin yaptığının bir adım gerisinde olduğunu hissediyorsunuz."

"Kış boyunca yaptıkları iş çok büyük. Çünkü eski küvet şeklindeki sidepodları ve büyük soğutma kanallarından uzaklaştılar. Ancak geçen yılın sonunda herkesin bulunduğu konumdan ziyade geçen yılın başında herkesin bulunduğu noktaya geldiler."

"Aston Martin'de gördüğümüz gibi, takımlar bu alanlarda denedikleriyle aşırıya kaçıyorlar."

"Ferrari'nin bu araçla şampiyonluk hedefleyebileceğini düşünmesi konusunda temkinliyim. Çünkü bana öyle geliyor ki bu aracı piste çıkaracaklar, ilk birkaç yarışta kullanacaklar ve sonra muhtemelen büyük bir güncelleme yapacaklar."

"Şampiyonluklar böyle kazanılmaz. İlk yarışta hazır olmalısınız, özellikle de şu anda Red Bull'a karşı mücadele ediyorsanız ve Mercedes'ten bir geri dönüş bekliyorsanız. McLaren güçlü görünüyor, Aston Martin de yakın olabilir."

"Sezonun bu aşamasında birkaç yarış kaybedip şampiyonluk kazanmayı bekleyemezsiniz."

"Bunları söylesem bile, Red Bull'un üstünlüğünün seviyesine bağlı olarak, Ferrari'nin rakipleriyle rekabet etmemesi için bir neden göremiyorum."

"Ancak Red Bull ile aralarındaki farkı kapatmaları gerektiği kadar kapatıp kapatmadıklarını bilmiyorum." dedi.