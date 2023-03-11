Scarborough: "Mercedes, Aston Martin'i kopyalama yöntemine başvurmaz"

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Yer etkisi döneminin ikinci sezonuna da şampiyonluk mücadelesinden oldukça uzakta giren Mercedes, ısrarla gelişimini sürdürdüğü sıfır sidepod konsepti ve taban tasarımı nedeniyle oldukça zor bir sezon geçirecek gibi duruyor.

Takım için bir diğer kötü haber ise aracın arka tarafındaki birçok parçayı ortaklaşa kullandıkları Aston Martin'in kendilerini hem sıralama turlarında hem de pist üstünde geride bırakmasıydı.

Bahreyn GP'sinin ardından zaman içinde mevcut konsepti çöpe atmaya karar veren takımın sezonu kurtarmak için AMR23'ü kopyalayabileceği dahi konuşulmakta.

Tüm iddialara rağmen özellikle teknik alandaki önemli analizleriyle bilinen Craig Scarborough kopyalanmış bir konseptin Mercedes için çare olacağını sanmıyor.

Peter Windsor'ın YouTube kanalına konuşan Scarborough, "Aston Martin'de Mercedes'i kurtarabilecek mucizevi bir formül olduğunu sanmıyorum."

"İnsanlar otomobilin performansının sırrı olarak sidepod ve taban kısmını göstereceklerdir, ancak bu aracın altyapısında olup biten her şeyi ve süspansiyon ayarlarını görmezden gelmek anlamına gelir."

"Dolayısıyla hayır, hiçbir takımın performans elde etmek için hızlıca kopyalayabileceği bir şey yok."

"İnternette bu konu hakkında konuşan pek çok kişinin 'Mercedes'in Aston Martin'i kopyalaması gerekiyor, çünkü aynı motora, aynı şanzımana, aynı arka süspansiyona sahip, fren göbekleri de benzer, neden buna benzeyen bir tasarıma geçmiyorlar' şeklinde konuştuğunu gördüm. "

"Bu tür şeyler hiçbir zaman o kadar kolay değildir, zaten Mercedes'in de mühendislik anlamında bu yoldan gideceğini sanmıyorum."

"Bana göre Aston Martin sezonun ilk bölümünde, herkes kendine çeki düzen verip farkı kapatmaya çalışırken küçük bir avantaj elde etti."

"Bütçe sınırı olmasaydı Mercedes ve Ferrari gibi takımların sezonu toparlayabilmek için çok fazla para harcamak isteyeceklerini söyleyebilirdik -ki Mercedes geçen yıl bir fırsatı olsa bunu yapacaktı."

"Takım farkı kapatmaya çalıştığı iki yıl geçirdi, bu sayede ellerindeki parayı gerçekten dikkatli bir şekilde nasıl harcayacaklarını öğreniyorlar."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing AMR23 Fotoğraf: Erik Junius

Aston Martin'in başarısındaki bir diğer önemli faktör ise uzun süre Adrian Newey ile Red Bull'da çalıştıktan sonra takım değiştiren ve AMR23'e direkt olarak katkı sunan teknik direktör Dan Fallows.

Takımın yükselişinin tek bir kişinin sorumluluğunda olmadığını düşünen Scarborough ise ve Lawrence Stroll'un takımı devralınmasının ardından her açıdan önemli adımlar atıldığını söylüyor.

Scarborough, "Aston Martin artık Mercedes rüzgar tünelini kullanıyor."

"Takımların rüzgar tüneli süresi kısıtlı olduğu için taşınma kararı almışlardı, ancak böylece fabrika takımıyla aynı tesiste aracı geliştirme imkanı buldular."

"Pek çok kişi Aston Martin'e geçen Dan Fallows hakkında konuşuyor ve onun eski bir Red Bull çalışanı olmasını takımı değiştiren faktörlerden biri olarak gösteriyorlar. Bunun yanı sıra takımın Red Bull'dan küçük çaplı birçok transfer yaptığını da biliyoruz, hepsi kayıtlarda mevcut."

"Ancak asıl mesele, kaydettikleri ilerlemenin belirli bir kadrodan ziyade sahip oldukları kaynaklara bağlı olması."

"Eski teknik direktör Andrew Green ve diğer çalışanlarla birçok kez konuştuk ve onlara "Force India/Racing Point döneminde bir adım öne geçmek için ne gerekiyordu" sorusunu sorduk."

"Cevap oldukça basitti: para. Yapmak istedikleri her şeyi yapmak için kaynağa ihtiyaçları vardı, şimdi bu kaynaklara sahipler."

"Stroll ailesi Silverstone'a girerken görebileceğiniz, neredeyse ikinci bir McLaren Teknoloji Merkezi diyebileceğiniz muazzam bir tesis inşa ediyor. Açıldığında son derece etkileyici görünecek."

"Takıma ciddi bir para akışı sağlanıyor ve bu para doğru yerlere harcanıyor; dolayısıyla takımın ilerlemesinde belirli isimlerden çok daha fazlasını hesaba katmalıyız." dedi.