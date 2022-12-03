Scarborough: "Ferrari aracı hiçbir zaman düşünüldüğü kadar iyi değildi"

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Bu, Red Bull'un yıla kötü bir şekilde başlamasının Ferrari F1-75'i öne çıkardığına inanan teknik analist Craig Scarborough'un görüşü.

Charles Leclerc, Bahreyn ve Avustralya'da yarış dışı kalan Max Verstappen'e karşı 46 puanlık bir fark açarak ilk üç yarıştan ikisini kazandıktan sonra, Ferrari 2022 Şampiyonluğunu kazanmak için favori gibi görünüyordu.

Leclerc, 2022’de en fazla pole pozisyonu alan sürücü olsa da; Ferrari yılın geri kalanında yalnızca iki yarış daha kazanabildi. Ancak Verstappen, toplamda 15 yarış kazanmış oldu ve ‘bir sezonda alınan en çok galibiyet’ rekorunu kırarak ikinci Dünya Şampiyonluğunu elde etti.

Ferrari'nin sezona güçlü başlangıcından yararlanamaması, takım patronu Mattia Binotto'nun takımdan ayrılmasıyla sonuçlandı.

F1 muhabiri Peter Windsor'un Twitch kanalına katılan Scarborough, Red Bull'un sezon başında araçta zorlukların; Ferrari'nin aracını gerçekte olduğundan çok daha rekabetçi gösterdiğini iddia etti.

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari, and Stefano Domenicali, CEO, Formula 1. Fotoğraf: Mark Sutton

Scarborough, "Ferrari, sezon başında oldukça hızlıydı ve bu her zamanki gibi 'Gerçekten hızlılar mı?' diye düşünmemize sebep oldu. İlk yarışlarda Red Bull ve diğer takımlar sorun yaşıyordu."

"Gerçekten güçlü bir şekilde kalifiye olan harika bir araca sahiplerdi, dayanıklılık sorunu ortaya çıkana kadar Verstappen'i birçok yarışta geride bıraktılar. Her şey çok iyi görünüyordu ve 2022'nin, Ferrari'nin şampiyon olabileceği bir sezon olduğunu düşündük."

"Red Bull aracı fazla ağırdı, lastiklerde sorun yaşıyorlardı, aracı sürmek zordu ve güvenilirlik sorunları vardı."

"Ferrari, pek çok açıdan Mercedes'in tam tersi bir araç geliştirdi. Aracın arkası boyunca hava akışını yöneten büyük sidepodlarla düşük sürtünmeli bir araçtı. Asıl önemli olan eğim değil, sidepodlardaki çıkıntıydı."

"Çok farklı bir pakete sahiplerdi ama bir yandan da araç çok gelenekseldi. Bu da, aracı daha iyi hale getirmek için fazla ileri gitmediklerine dair düşünmenize sebep oluyor. Mercedes, paketlerinin işe yaraması için aracın şeklini gerçekten değiştirmek zorunda kaldı."

"Ferrari için asıl sorun, yeterli yere basma kuvvetine sahip olmamalarıydı. Sıralama turlarında lastikleri iyi çalıştırmayı başardılar; ama yarışta lastik yönetimleri çok kötüydü."

"Yere basma kuvvetini elde etmek için araca kanat takmaya çalıştıkça daha yavaşladılar, kesmeye çalıştıkları sürtünme doğal olarak ekstra kanat tarafından aşıldı."

"Aracın hiçbir zaman düşünüldüğü kadar iyi olduğunu düşünmüyorum, Red Bull aracı geliştirdikçe geriye düştüler ve yalnızca sıralama turlarında iyi performans göstermeye başladılar." dedi.

Logo Ferrari

Ferrari'nin yaz tatilinden sonra bir yarış kazanamamasıyla birlikte, Belçika Grand Prix'sinde anti-yunuslama teknik direktifinin uygulanması; sezon sonunda Ferrari'nin Mercedes ile mücadele edecek kadar geriye düşme sebebini açıklıyor.

Bununla birlikte, Kanada'da beş yarış önce açıklanan teknik direktifle Scarborough, takımların kural değişikliğine hazırlanmak için bolca zamanları olduğunu düşünüyor.

Scarborough, "İkisi arasında bir ilişki göremedim çünkü teknik direktif, herkesin araçlarını buna uygun olarak geliştirdiği duyurulduktan sonra çok açıklandı."

"Aradaki fark, Ferrari'nin aracı geliştirmeyi bırakması ve güç ünitelerini koruması; Mercedes'in ise araçtaki sınırlı performansın üstüne çıkması ve yarıştaki iyi lastik yönetiminden kaynaklandı. Sezon sonunda birbirlerine bu kadar yakın olmalarının sebebi bu."

"Teknik direktifin Mercedes'e de Ferrari'ye de gerçekten zarar verdiğini düşünmüyorum. Bence Ferrari ilk iki yarışta aynı performanstaydı ama sezonun kalanında düşüşteydi, Mercedes ise tam tersi yöndeydi. Bu yüzden bir noktada kesiştiler." dedi.