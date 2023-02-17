Scarborough: "Aston Martin an itibariyle gridin en ilginç aracına sahip"

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Pazartesi akşamı 2023 aracı AMR23'ü tanıtan takım, sezon başında yavaş kalsa dahi zaman içinde gelişmeyi ve sezonu orta grubun önünde tamamlamak istiyor.

Emekliye ayrılan Sebastian Vettel'in yerini Fernando Alonso ile dolduran takımın sürüş açısından sıkıntı yaşanması beklenmiyor, artık her şey aracın ne kadar iyi olduğuna bağlı.

Kış arasında aracı epey değiştiren takım, aracın gelişebileceğine inanıyor -hatta bu konudaki çalışmalar tam gaz devam etmekte.

F1 camiasının önde gelen gazetecilerinden Peter Windsor'un Twitch yayınına konuk olan Craig Scarborough da takımın oldukça ilginç bir araç ürettiğini düşünmekte.

Scarborough, "[Aston Martin] gridin en çok değişen araçlarından birini üretti; bu bazı açılardan iyi, bazı açılardan ise kötü."

"Geçen yıl çok geriden geldiler ve günün sonunda ilk testlerinde görünenden çok daha başarılı bir sezon geçirdiler. Zaman içinde onlar da diğer birçok takım gibi griddeki en iyi konseptlerden faydalandılar, ancak bunu oldukça ilginç bir şekilde yaptılar."

"Aracın genel düzeni, diğer araçlarda gördüğümüz oldukça tutarlı konsepti takip ediyor, ancak birtakım değişiklikler var. Örneğin aracın burnu biraz daha alçakta yer alıyor, bu sayede ön kanadın ortasında ve ön lastiklerin iç kısmında daha fazla yere basma gücü elde ediyorlar."

"Sidepod'lara bakınca her takımdan etkilendiklerini görüyoruz: biraz Red Bull, biraz Ferrari, biraz da kendi çözümlerini içermekte."

"Hava girişinden itibaren çıkıntılı bir sidepod'a sahipler, ancak bu tasarım kola şişesi kısmında son bulmuyor, aksine difüzöre kadar uzanıyor."

"Bu gerçekten harika görünüyor. Benim açımdan [işe yarayıp yaramayacağını anlamaya çalışmak] gerçekten ilginç."

"Ancak tarihe baktığımızda hava akışını aracın uzunluğunca yönlendirmeye çalışan konseptlerin başarılı olmadığı da bir gerçek, bu yüzden sezon içinde bu konuda ince ayarlar yapılırsa şaşırmam."

"Yine de takımın sidepod'un üstten ve yanlardan, difüzöre ve kiriş kanadına doğru taşması için gerçekten çok çalıştıklarını görebiliyoruz -ki bu da alt tabandan bastırma kuvveti üretmeye yardımcı olan gerçek alan. Oldukça ilginç."

"Aracın üstünde ve altında başka pek çok küçük değişiklik var. Takla barının şekli olarak hafif bir kare tercih ebilmiş, ortada V şeklinde bir merkezi yapı mevcut."

"Genel olarak oldukça sıkı çalıştıkları söylenebilir, araç iyi görünüyor, doğru insanların takıma katıldığı da belli. Umarım bu onları harcamalarının ve yatırımları sonucu gelmeleri gereken yere ulaştırır." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing AMR23 Fotoğraf: Aston Martin Racing

Takımın sıkıntıya girebileceği alanlardan da söz eden Scarborough'un en büyük endişesiyse takımın bütçe sınırına takılıp takılmayacağı.

Scarborough, "Kokpitin yan tarafından çıkan yan darbe yapılarını nereye yerleştireceğiniz oldukça önemli, ayrıca monokokta bulunan hava girişleri nedeniyle bir yeniden paketleme söz konusu."

"Çoğu kişi artık hava girişlerini monokokun yan tarafına yerleştiriyor, alttaki kesik ise bomboş -kısacası sidepod kaportası ile monokok birbirine yapışmış vaziyette."

"Bu yüzden takım elektronik aksamı, hidroliği ve soğutmayı yeniden paketlemek zorunda kaldı, bu oldukça büyük bir iş."

"Bu işin bir kısmını geçen yıl sezon boyunca yaptılar, ancak aracın tasarımında bu düzeyde bir yeniden yapılanma bütçeyi de tüketiyor; değiştirmeniz gereken her parça size paraya mal oluyor ve rüzgar tünelindeki her dakika test sürenizin azalması anlamına geliyor."

"Asıl soru, Aston Martin'in yıl boyunca geliştirmeyi sürdürmeye yetecek kadar bütçe ayırıp ayırmadığı. Yeterli bütçelerinin olmasına şaşırmam, ancak Force India zamanlarını düşünürsek en büyük sorunlarının gelişim yarışında geri kalmak olduğunu görüyoruz."

"Yıl ilerledikçe takımın bu konuda gelişme gösterip göstermediğini göreceğiz." dedi.