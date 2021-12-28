Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Önceki / Sürücüler Noel'i nasıl geçirdi? Sonraki / Coulthard: "Max, Lewis'in ruhuna işledi"
Formula 1 Haberler

Saward'a göre Todt, kapsamlı bir danışmanlık rolüyle Ferrari'ye dönecek

Ekleyen:
, Şef Editör

İngiliz gazeteci Joe Saward'ın haberine göre, FIA'daki görevini bırakan Jean Todt, beklenenden daha kapsamlı bir danışmanlık rolüyle Ferrari'ye dönecek. Aynı zamanda bazı sponsorluk duyuruları da geliyor.

Saward'a göre Todt, kapsamlı bir danışmanlık rolüyle Ferrari'ye dönecek

Gelecek yıl gridin en önüne dönmeyi hedefleyen Ferrari, bu kapsamda çalışmalarına devam ediyor ve şirketin her kısmında çalışma var.

Geçtiğimiz günlerde İtalyan basını, Ferrari'nin eski FIA Başkanı Jean Todt'u "danışmanlık" rolüne getirmeyi planladığını iddia etmişti.

Todt bu iddiaları ne kabul etti ne de reddetti. Spekülasyon son haftalarda iyice tavan yaparken, şimdi İngiliz gazeteci Joe Saward tarafından yeni bir iddia ortaya atıldı.

Saward'a göre Ferrari, yakında Todt'un özel bir danışmanlık rolüyle kendilerine geri döndüğünü açıklayacak. Todt, rolü gereği hem yarış takımıyla hem de yol araçlarıyla ilgilenecek.

Ayrıca Saward, Todt'un 2022'de bazı yarışlara geleceğini de iddia etti.

Bir başka konu ise sponsorluk anlaşmaları gibi görünüyor. Ferrari, 2022'de PMI'nın Mission Winnow girişiminin logolarını taşımayacak. Bu ortaklık sona ermiş durumda ve şimdi yeni bir isim sponsoru arayışı var.

Son dönemde Santander ve Velas ile anlaşmalar yapılsa da, bunlar ana sponsor değiller.

Saward, Ferrari'nin yeni sponsorunu bulmuş olabileceğini ve yakın zamanda bu konuda bir açıklama beklediğini söyledi.

Ancak bu konu, Todt'un gelişiyle ilgili haberlerin gölgesinde kalacak gibi görünüyor.

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Sürücüler Noel'i nasıl geçirdi?
Önceki haber

Sürücüler Noel'i nasıl geçirdi?
Sonraki haber

Coulthard: "Max, Lewis'in ruhuna işledi"

Coulthard: "Max, Lewis'in ruhuna işledi"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Coulthard: "Max, Lewis'in ruhuna işledi"
Formula 1

Coulthard: "Max, Lewis'in ruhuna işledi"

Ferrari, Velas ile anlaştı
Formula 1

Ferrari, Velas ile anlaştı

Hamilton'ın kardeşi: "Lewis sosyal medyaya ara vermeye karar verdi"
Formula 1

Hamilton'ın kardeşi: "Lewis sosyal medyaya ara vermeye karar verdi"

Son Haberler

Steiner: "Sezona katlanmak, hayal ettiğimden daha zordu"
Formula 1 Formula 1

Steiner: "Sezona katlanmak, hayal ettiğimden daha zordu"

Coulthard: "Max, Lewis'in ruhuna işledi"
Formula 1 Formula 1

Coulthard: "Max, Lewis'in ruhuna işledi"

Saward'a göre Todt, kapsamlı bir danışmanlık rolüyle Ferrari'ye dönecek
Formula 1 Formula 1

Saward'a göre Todt, kapsamlı bir danışmanlık rolüyle Ferrari'ye dönecek

Sürücüler Noel'i nasıl geçirdi?
Formula 1 Formula 1

Sürücüler Noel'i nasıl geçirdi?

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.