Saward'a göre Todt, kapsamlı bir danışmanlık rolüyle Ferrari'ye dönecek

Gelecek yıl gridin en önüne dönmeyi hedefleyen Ferrari, bu kapsamda çalışmalarına devam ediyor ve şirketin her kısmında çalışma var.

Geçtiğimiz günlerde İtalyan basını, Ferrari'nin eski FIA Başkanı Jean Todt'u "danışmanlık" rolüne getirmeyi planladığını iddia etmişti.

Todt bu iddiaları ne kabul etti ne de reddetti. Spekülasyon son haftalarda iyice tavan yaparken, şimdi İngiliz gazeteci Joe Saward tarafından yeni bir iddia ortaya atıldı.

Saward'a göre Ferrari, yakında Todt'un özel bir danışmanlık rolüyle kendilerine geri döndüğünü açıklayacak. Todt, rolü gereği hem yarış takımıyla hem de yol araçlarıyla ilgilenecek.

Ayrıca Saward, Todt'un 2022'de bazı yarışlara geleceğini de iddia etti.

Bir başka konu ise sponsorluk anlaşmaları gibi görünüyor. Ferrari, 2022'de PMI'nın Mission Winnow girişiminin logolarını taşımayacak. Bu ortaklık sona ermiş durumda ve şimdi yeni bir isim sponsoru arayışı var.

Son dönemde Santander ve Velas ile anlaşmalar yapılsa da, bunlar ana sponsor değiller.

Saward, Ferrari'nin yeni sponsorunu bulmuş olabileceğini ve yakın zamanda bu konuda bir açıklama beklediğini söyledi.

Ancak bu konu, Todt'un gelişiyle ilgili haberlerin gölgesinde kalacak gibi görünüyor.

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images