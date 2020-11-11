Saward: "Vietnam'ın yerini Türkiye veya Portekiz alabilir."

2021 geçici Formula 1 takvimi açıklandı ve Vietnam yeni takvimde yer almadı. Ancak F1, 23 yarış düzenlemek istiyor ve bu yüzden Vietnam'ın yerine yeni bir yarış getirmeyi umuyor.

Şu anda yarış için hangi ülkelerin aday olduğuna dair resmi bir bilgi yok, ancak Türkiye'nin bu konuda çabaları olduğu biliniyor.

Türkiye'ye ek olarak Portimao da (Portekiz) yarışa ev sahipliği yapmak istiyor.

İngiliz gazeteci Joe Saward, 25 Nisan'daki bu boş yer için temel adaylardan bir tanesinin Türkiye olduğunu söyledi.

Saward'a göre Türkiye, Portekiz'le birlikte F1'in istediği ücreti ödeyebilir.

Saward şöyle yazdı: "Formula 1, yarış için ödeme yapmak isteyen başka bir organizatör bulmayı umuyor ve benim düşüncem Türkiye veya Portekiz'in bu parayı bulabileceği."

"Mercedes'in başarısına rağmen bir Almanya GP söz konusu değil. Hockenheim ve Nürburgring bu parayı bir araya getiremiyorlar."

"Miami yarışı da gelmiyor gibi görünüyor. Miami'nin yeni seçilen belediye başkanı, şehirde yapılacak bir yarışa karşı."