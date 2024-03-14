Saward: "Verstappen'in açıklamaları Red Bull'un hoşuna gitmemiş olabilir"
F1 gazetecisi Joe Saward, Max Verstappen'in Helmut Marko'ya arka çıkmak adına basın karşısında yaptığı açıklamaların, Red Bull'un hoşuna gitmeyebileceği görüşünde.
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, lifts the winners trophy on the podium
Mark Sutton
Helmut Marko'nun soruşturma altına alındığının belli olmasının ardından Max Verstappen, Red Bull'un danışmanını basın önünde net şekilde destekledi.
Verstappen, Marko ayrıldığı takdirde takımdan ayrılacağını ima etti ve her şeyin mevcut şekliyle kalmasını istedi.
Bu elbette Red Bull kampında nasıl karşılandı bilinmiyor ancak Christian Horner "kimsenin vazgeçilmez olmadığını" belirtti.
Konu hakkında konuşan Joe Saward, Red Bull'un Verstappen'in yaptığı açıklamalardan hoşlanmayacağını düşünüyor.
Saward, "Suudi Arabistan'dan sonra en büyük soru Max Verstappen'e ne olacağı, zira Cidde'de yaptığı bazı açıklamalar -değişikliğin mümkün olduğunu açıkça ortaya koydu."
"Verstappen'in Red Bull'dan ayrılması çok garip olurdu, çünkü muhtemelen bu yıl ve 2025'te şampiyonluğu nispeten kolay şekilde kazanabilir."
"2026'da sıralamanın nasıl olacağını elbette bilmiyoruz."
"Fakat Verstappen'in Red Bull'un Helmut Marko'ya karşı tutumundan etkilenmediği açık ve Cidde'de Marko'nun ayrılması halinde kendisinin de onu takip edebileceğini açıkça ifade etti."
"Sadakat her zaman iyidir ama Max'in yorumları bazı soru işaretleri yaratıyor çünkü mesajı çok netti."
"Fakat Red Bull, ne kadar iyi olursa olsun bu tür şeyleri herkesin önünde söyleyen bir sürücüye sahip olmamayı tercih edebilir." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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