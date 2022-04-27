Saward: "Suudi Arabistan, iki yarış düzenlemek istiyor"

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Suudi Arabistan ilk kez 2021 yılında Formula 1'e ev sahipliği yapmıştı ve bu yıl ülkede ikinci yarış düzenlendi. Fakat hafta sonu, pistin bulunduğu bölgede yaşanan saldırılar nedeniyle olaylı geçti.

F1, yaşananlara rağmen Suudi Arabistan'da kalmaya devam edecek ve gazeteci Joe Saward çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Suudi Arabistan yarışı geçen yılın sonunda gerçekleşmişti, bu yıl ise sezon başına alındı. Fakat İngiliz gazeteci Saward'a göre Suudi Arabistan iki ayrı yarış düzenlemek istiyor. Bunlardan biri sezon başında, diğeri ise sezon sonunda olacak.

Saward, "Suudi Arabistan'ın daha fazla para ayırarak takvimin her iki ucunda - ilkbaharda Cidde'de, sonbaharda Riyad'da - yer almanın iyi olacağını düşündüğünü duydum."

"Formula 1, şampiyonada zaten çok fazla Orta Doğu yarışı olduğu için bu fikirden hoşlanmayabilir, ancak Suudi Arabistan'ın çok parası var ve dünyayı döndüren şey para."

"Ayrıca Almanların son dönemde hırslandığını ve Formula 1'le on yıllık bir anlaşma yapmak istediğini duydum. Bu muhtemelen Hockenheim ile olacak." dedi. Saward, F1'in Eylül ayındaki boş yer için kararını vermediğini fakat Katar'ın artık denklem dışında olduğunu iddia etti. "Şimdi ana tartışma konusu Eylül ayında Rusya'nın yerini hangi ülkenin alacağı. Kendi bilgilerime göre ya Singapur'da ikinci yarış olacak ya da hiçbir şey olmayacak. Çünkü görünüşe bakılırsa Katar denklemden düşmüş durumda." "Yine de Katar, 2023'te takvime geri dönecek."

Losail International Circuit