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Saward: "Sainz'ın 2025'te Audi'ye geçeceği konuşuluyor"

Gazeteci Joe Saward'a göre Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, 2025'te Sauber/Audi'ye geçebilir.

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Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, in Parc Ferme after the Sprint

Carlos Sainz'ın Ferrari ile olan anlaşması yıl sonunda bitecek ve İspanyol sürücünün takımdan ayrılacağına dair iddialar zaman zaman ortaya çıkıyor.

Sainz'ın adı Alpine'in yanı sıra Audi ile anılıyor ve İspanyol pilotun da kendisine uzun vadeli proje sunabilecek bir takıma gitmek isteyceği düşünülüyor.

Gazeteci Joe Saward'a göre bu takım Audi olabilir.

Saward, şöyle konuştu: "Yarışlar arasındaki görüşmeler için çok az vakit olmasından dolayı sürücü pazarı nispeten sakin."

"Carlos Sainz'in -takım 2026'da Audi fabrika takımına dönüşmeden önce- 2025 yılında Sauber'e gideceği konuşuluyor."

"Bu büyük bir bağlılık ancak Carlos için -F1 macerasına başlarken yıldız bir isme ihtiyaç duyan büyük bir üreticide önemli bir pozisyonu garanti ediyor."

Carlos Sainz, Ferrari

Carlos Sainz, Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

"28 yaşındaki Sainz'in etrafı genç jenerasyonla çevrili ve bu nedenle uzun vadeli geleceğini güvence altına almak adına iyi bir kariyer hamlesi olur."

"Audi'nin 2026'da hemen rekabetçi olması pek olası değil, ancak öyle olursa Sainz iyi bir konumda olacak." 

Saward, Leclerc'in Ferrari'de kalmasının daha olası olduğunu ekliyor.

"Leclerc'in Ferrari ile 2+3 yıllık yeni bir anlaşma imzaladığına dair kendisiyle alakalı pek çok söylenti var. Charles 25 yaşında ve 32 yaşına kadar Ferrari'ye güvenebilecek kadar genç. Opsiyon içeren bir anlaşma yapmak,  2026 kural değişikliklerinden sonra Ferrari'nin ne yapacağını görmesini sağlayacak."

"Para her zaman bir sorundur, ancak Charles'ın bankada zaten bol miktarda parası var ve bu yüzden öncelikli konu bu değil."

"Bugünlerde haberler genellikle anlaşmalar yapılır yapılmaz duyuruluyor. Ne de olsa sessiz kalmak için hiçbir neden yok. Bu nedenle henüz hiçbir şeyin kesinleşmediğini varsaymak yanlış olmaz."

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