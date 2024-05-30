Saward: "Sainz-Williams anlaşması İspanya GP öncesi açıklanabilir"

Carlos Sainz'ın 2024 sezonunun ardından Williams veya Audi'den birisinin teklifini kabul etmesi bekleniyor.

Motorsport.com'un kaynakları, Williams anlaşmasının neredeyse tamamlanmak üzere olduğunu söylüyorlar.

Gazeteci Joe Saward da son blogunda bu konuya değindi.

Saward şöyle dedi: "Monaco padokunda sürücü piyasası çok tartışıldı. Ne Mercedes ne de Red Bull'un Carlos Sainz ile anlaşmayacağı netleşti."

"Mercedes Kimi Antonelli'ye odaklanmış durumda ve Red Bull da Sergio Perez'i tutacak çünkü Max Verstappen'i rahatsız etmeden işini yapıyor."

"İronik şekilde, kaza yapar ve Sainz Ferrari'nin takımlar şampiyonasındaki kapatmaya yardımcı olursa, bu Carlos'un Red Bull koltuğunu almasına yardımcı olabilir, ancak bu pek olası değil."

"Audi var, ancak F1'deki çoğu kişi bu programın yıllarca rekabetçi olamayacağını düşünüyor. Bu, F1'deki bir üretici için asla iyi değildir."

"Bu da Sainz için en mantıklı tercihin Williams olması gerektiği anlamına geliyor çünkü takım ona Audi ile aynı ücreti ödeyecek ve istedikleri kadar hızlı olmasa da yükselişteler."

"Williams, 2026'da bir Mercedes motoruna sahip olacak ve bu nedenle kısa vadede Audi'den çok daha iyi bir seçenek gibi görünüyor."

"Takım ona, herkesin yeni nesil motorların ne kadar iyi olacağını göreceği 2026 sonuna kadar iki yıllık bir anlaşma ve isteğine bağlı olarak daha fazla yıl sunabilir."

"Böyle bir teklifi kabul etmemek mantıksız olur."

"Sainz kampı bu yönü seçerse, önümüzdeki ay yapılacak İspanya Grand Prix'si öncesinde bir açıklama yayınlanabilir, ki bunu yapmak mantıklı olur."