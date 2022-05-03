Saward: "Herta, 2024'te veya daha öncesinde Ricciardo'nun yerini alabilir"

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Avustralyalı sürücü, 2021 sezonu için McLaren'a geldi ve 2021 İtalya Grand Prix'sinde galibiyet alarak takımı podyuma çıkarmasına rağmen, işler planlandığı gibi gitmedi.

Ricciardo, 2021 sezonunun ilk yarısında takım arkadaşı Lando Norris'in arkasında kaldı ve sezonun ikinci yarısında kendini geliştirmesine rağmen, 2022'nin ilk yarışlarında iyi sonuçlar elde edemedi.

Norris, Bahreyn'de yedinci olduğu zorlu bir başlangıcın ardından Emilia Romagna Grand Prix'sinde üçüncülük elde etti ve McLaren'ın gelişimini kanıtladı.

Ricciardo ise Suudi Arabistan'da yarış dışı kaldı ve Emilia Romagna GP'de Sainz'a çarparak 18. oldu.

Avustralyalı pilot henüz sadece evindeki yarışta altıncı olarak puan aldı.

Ricciardo'nun sözleşmesinde 2023'ün sonuna kadar McLaren'da kalacağı yer alıyor fakat Saward, IndyCar yıldızı ve McLaren'ın gelişim sürücüsü Herta'nın, 2024'ten önce Ricciardo'nun yerine gelebilecek bir aday olduğunu söyledi.

Saward, blogunda şunları yazdı: "Daniel Ricciardo McLaren'da biraz kaybolmuş gibi görünüyor ve 2024'te (eğer daha erken olmazsa) Daniel'in yerine, Zak Brown'ın Formula 1'in Amerika'daki kapılarını açabileceğine inandığı Amerikan pilot Colton Herta'nın gelebileceği söylentileri devam ediyor. "

"Herta'nın bir F1 yıldızı olmak için her şeye sahip olup olmadığını göreceğiz ama hızlı görünüyor."

Colton Herta, Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda Fotoğraf: Brett Farmer / Motorsport Images

McLaren'ın anlaşması kapsamında Herta, 2022'de MCL35M'i test edecek.

Brown, bu planın devam ettiğini söyledi fakat detay vermedi.

Brown, "Colton için planımız devam ediyor."

"Hazır olduğunda bunu iletmek Andreas Seidl'e [McLaren takım patronu] kalmış. Fakat evet, bir planımız var." dedi.

Bununla birlikte McLaren, Formula 1 ile ilişkilendirilen Pato O'Ward'a, yani başka bir IndyCar sürücüsüne daha sahip.

Arrow McLaren SP sürücüsü, McLaren ile 2021 Abu Dabi Genç Sürücüler Testi'ne katıldı ancak Herta için de planlar yapılması, O'Ward'ın McLaren ile geleceği hakkında soru işaretlerini artırdı.

Brown, O'Ward ile yeni bir anlaşmanın yakında duyurulacağını söyledi.

Brown, "Pato ile harika bir konumdayız."

"Birbirimizi anlıyoruz; uzun süre boyunca birlikte yarışmak istiyoruz. Henüz bir anlaşma olmasa da ortak anlayışa sahibiz."

"Yeni bir anlaşmanın olması an meselesi. Aylar değil haftalar içinde olacak. Bunun için oldukça heyecanlıyım." dedi.