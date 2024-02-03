Saward, Hamilton'ı uyardı: "Ferrari'ye çok kişi gitti ama kazanamadı"

Ferrari 2007'den bu yana şampiyon olmayı bekliyor ve bu uzun kuraklık döneminin en azından kısa vadede sona ermesi pek olası değil.

Önümüzdeki iki sezon boyunca yönetmeliklerde büyük bir değişiklik yapılmayacağı için Red Bull Racing ve Max Verstappen'in güçlü olması bekleniyor.

Ferrari'nin Avusturyalı takımla arasındaki farkı yakın zamanda kapatıp kapatamayacağını da zaman gösterecek.

Her ne kadar Charles Leclerc ve Carlos Sainz'n Ferrari için yeterli olduğunu düşünse de Saward, Ferrari'nin Hamilton'ı Maranello'ya getirme kararını anlayabiliyor.

Saward, Missed Apex podcast'inde "Ferrari'nin onu getirmek için neden çok para yatırmak istediğini anlayabiliyorum çünkü takım, en uzun şampiyon olamama serilerinden birisini yaşıyor." dedi.

İtalyan takımı 2024 yılında, sürücüler şampiyonluğunu alamadığı 17. sezona girecek.

Saward Hamilton'ın gelişinin Frédéric Vasseur üzerindeki baskıyı da hafifleteceğini düşünüyor.

"Eğer bu yıl şampiyonluğu kazanamazsa, hâlâ takıma kalmasına izin verilebilir. Fakat 2025'te yine kazanamazsa, muhtemelen artık kalamaz."

"Hamilton'ın gelmesiyle Ferrari'de kalma şansı daha yüksek olacak. Ancak bu da başarısız olursa, kariyeri sona erecek."

"Eğer başarılı olursa yüzünde Winston Churchill'inki gibi kocaman bir gülümseme olacak!"

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 1st position, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, Lando Norris, McLaren, 2nd position, are weighed in Parc Ferme Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sonrasında Hamilton'ın kararının etkilerinden bahseden Saward şöyle devam etti: "Bence birçok insan Ferrari'yi hayal ediyor ama orada ne bulacaklarını bilmiyorlar."

"Bence iyi mühendisleri Ferrari'ye getirmek zor ama Hamilton'ın gelişi kesinlikle bunu olumlu yönde değiştirecektir."

"Daha önce de insanları Maranello'ya getirmeye çalıştılar ama artık bazıları gerçekten geçiş yapmayı düşünmeye başlayacaktır."

Hamilton'ın tercihini tam olarak anlamadığını itiraf etmek zorunda olsa da Saward, yedi kez dünya şampiyonunun geri adım attığı görüşüne katılmıyor.

"Geçen sezonun sonuçlarına bakarsanız, iki takımın da eşit olduğunu görürsünüz. Ayrıca Mercedes'e gittiğinde de geri adım atmış gibi görünüyordu ama öyle olmadı."

"Ayrıca her sürücü Ferrari ile kazanmak ister. Sorun şu ki birçoğu Ferrari'ye gitti ama kazanamadı."

"Fernando Alonso ve Sebastian Vettel'e bir bakın. Yıllar önce Alain Prost'un da başına gelmişti."

"Yine de bir Ferrari pilotu olmak istersiniz. Çünkü o zaman taraftarlar sizi diğer sürücülerden biraz daha fazla değerlendirmeye başlar."