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Formula 1 Japonya GP

Saward: "Aston Martin'in problemi Stroll"

Deneyimli gazeteci Joe Saward'da göre Lance Stroll şu anda Aston Martin'in gelişimini gölgeliyor.

Ezel Tan
Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, on the grid

Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, on the grid

Zak Mauger / Motorsport Images

Sergio Pérez ve Lance Stroll geçmişte Racing Point'te takım arkadaşıydılar, ancak deneyimli gazeteci Joe Saward'a göre her iki adamın da eksiklikleri var.

İngiliz gazeteci, Stroll'ün Aston Martin'in henüz gerçek anlamda üst düzey bir takım olamamasının ana nedeni olduğuna inanıyor.

Saward, Missed Apex F1 podcast'ine konuk oldu ve burada Aston Martin'in neden şu anda zirveye ulaşma şansının olmadığını açıkladı.

Saward sürücü kadrosunu işaret ederek şöyle konuştu: "Bence programlarındaki temel kusur bu."

"Eğer zirveye ulaşmak istiyorsanız, istikrarlı şekilde nasıl performans göstereceğini bilen en az bir sürücünüz olmalı."

"Red Bull'a bir bakın. Birinci bitirmeyi bilen bir sürücüleri var, bir de sıralama turlarında geride kaldığı için birçok kişiyi geçtikten sonra ikinci bitirmeyi bilen (Perez) bir sürücüleri var."

"İki iyi sürücüsü olan takımlar var. Aslında, iki iyi sürücüsü olan pek çok takım var."

"Normalde iyi sonuçlar almak için iki iyi sürücüye ihtiyacınız vardır. Eğer birisi Aston Martin'in iki iyi pilotla daha iyi sonuçlar alamayacağını söylüyorsa, o kişi hayal dünyasında yaşıyor demektir."

Lance Stroll, Aston Martin F1 Team

Lance Stroll, Aston Martin F1 Team

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"İyi puan alan iki sürücüye ihtiyacınız var."

"Lawrence'ın ya da Lance Stroll'ün kendilerine bunu yapmaya devam etmek isteyip istemediklerini sorması gerekecek çünkü yeterli bir sürücü değil."

"Lawrence Stroll buna nihayetinde kendisi karar verebilir, çünkü kendi parasını yönetiyor."

"Lance yavaş değil ama tablonun tamamını göremiyor. Stroll'den etkilendiğim tek an bisikletten düştüğü ve hemen toparlandığı andı."

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